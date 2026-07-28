Temmuz döneminde 504 bin 638 hak sahibine ödeme yapıldı.

"TOPLAM 1 MİLYAR 69 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANDI"

Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının iller arasındaki sıcaklık farklılıkları dikkate alınarak değişiklik gösterdiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Desteğimiz, yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönem için iki ayda bir ödenmektedir. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2026 yılı Temmuz dönemi ödemelerinde 504 bin 638 hak sahibine toplam 158 milyon 836 bin lira ödeme gerçekleştirdik. 2026 yılında ise 617 bin 680 hak sahibine toplam 1 milyar 69 milyon lira destek sağladık."

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