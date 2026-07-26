E-ticarette yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor: İşte kurallar

Yeni düzenlemeyle yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin reklamlarda kullanılması halinde bunun açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Sosyal medya içerik üreticileri de elde ettikleri menfaati reklam ibaresiyle açıklayacak.

E-TİCARETTE YENİ KURALLAR 1 AĞUSTOS'TA UYGULANACAK

Tüketicilerin haksız ticari uygulamalara ve yanıltıcı reklamlara karşı daha etkin korunmasını hedefleyen yeni düzenlemeler, 1 Ağustos 2026 itibarıyla e-ticaret sektöründe uygulanmaya başlanacak.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin dijital pazarlama, yapay zekâ, sosyal medya içerikleri, indirimli satışlar ve çevresel beyanlar başta olmak üzere birçok alanı kapsadığını belirtti.

Çevikoğlu, küresel e-ticarette rekabet koşullarının hızla değiştiğine dikkat çekerek Türkiye'nin rekabet gücünü koruyabilmesi için yönetmelik değişikliklerinin yanı sıra Elektronik Ticaret Kanunu'nda da güncelleme yapılması gerektiğini ifade etti.

E-ticarette yeni reklam ve kampanya kuralları 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek. (Görsel: Takvim foto arşiv)

İNDİRİMLERDE ESAS ALINACAK FİYAT DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeyle tüketicilere indirim veya farklı bir avantaj sunan ancak belirli koşullara bağlanan kampanyalar da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak.

İndirimli satışlarda karşılaştırma yapılacak fiyatın belirlenmesinde ise yeni bir kriter uygulanacak. Buna göre indirime esas alınan fiyat, indirim başlamadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak.

Düzenlemeyle kampanyaların kapsamı ve tüketiciye sağladığı avantajların daha açık biçimde aktarılması hedefleniyor.

İndirimlerde esas alınacak fiyat, önceki 10 günün en düşük fiyatı olacak. (Görsel: Takvim foto arşiv)

INFLUENCER REKLAMLARINDA AÇIK İBARE Sosyal medya içerik üreticilerinin ticari amaçlı paylaşımlarında, paylaşım karşılığında herhangi bir kazanç elde edilmesi veya indirimli ürün, hizmet ya da etkinliğe katılım gibi bir menfaat sağlanması halinde içeriğin reklam niteliği açıkça belirtilmek zorunda olacak. Gerekli ibare: "reklam" veya "tanıtım" Düzenlemeyle dijital reklamların daha şeffaf hale getirilmesi ve tüketicilerin ticari içerikleri daha kolay ayırt edebilmesi amaçlanıyor. YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANAN REKLAMLARA YENİ ŞART 1 Ağustos 2026 Reklamlarda yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve gerçek bir insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlere yer verilmesi halinde, bu teknolojinin kullanıldığı açık, anlaşılır ve fark edilebilir biçimde belirtilecek. Böylece tüketicilerin gerçek kişi ile yapay zeka tarafından oluşturulmuş karakter arasındaki farkı anlayabilmesi hedefleniyor.

Influencerlar, yaptıkları paylaşımlarda “reklam” veya “tanıtım” ibaresi kullanacak. (Görsel: Takvim foto arşiv)

HEDEFLİ REKLAMLARA TÜKETİCİ KORUMASI

Yeni düzenleme, tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verilerinin analiz edilmesiyle belirli kişi veya gruplara yönelik hazırlanan hedefli reklamları da kapsıyor.

Dijitalleşmeyle birlikte tüketicilerin karşılaştığı reklam ve ilanların arttığına dikkat çeken Çevikoğlu, yeni kuralların aldatıcı reklamlarla mücadelede tüketici korumasını güçlendireceğini belirtti.

ŞİKAYETLERE YANIT SÜRESİ 48 SAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı ve sağlayıcılara tanınan cevap verme süresinde de değişikliğe gidildi.

Daha önce 72 saat olan süre, yeni düzenlemeyle 48 saate indirildi. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde yanıt vermemesi halinde tüketici değerlendirmesinin doğrudan yayımlanabilmesinin önü açıldı.

Satıcıların tüketici şikayetlerine yanıt süresi 72 saatten 48 saate indirilecek. (Görsel: AA)

FALCI VE YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA KAPSAM GENİŞLİYOR

Düzenlemeyle falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlerin reklamlarına yönelik yasakların kapsamı da genişletiliyor.

Bunun yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına ilişkin reklam yasağı genişletilerek yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına dahil ediliyor.

Çevikoğlu, bu değişikliklerin tüketicilerin yanıltıcı ve hukuka aykırı ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

AMAÇ DİJİTAL REKLAMDA ŞEFFAFLIĞI ARTIRMAK

Yeni kuralların temel hedefleri arasında tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi, dijital reklamlarda şeffaflığın artırılması ve e-ticaret sektöründe adil rekabet koşullarının güçlendirilmesi bulunuyor.

Çevikoğlu, 1 Ağustos' 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelerin e-ticaret sektöründe önemli bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olmasını beklediklerini ifade etti.