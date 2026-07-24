Brent petrol 100 doların altına geriledi! Piyasalarda son durum ne?

Kızıldeniz'de artan güvenlik riskleri de küresel petrol arzına ilişkin kaygıları artırırken, güçlü arz görünümü fiyatların daha fazla yükselmesini engelledi.

Brent petrol, ABD ile İran arasındaki gerilimin artması ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatına ilişkin risklerin yükselmesiyle mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkelerinin alternatif güzergahlarla petrol sevkiyatını sürdürmesi, arz endişelerini sınırlayan önemli unsurlar arasında gösterildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol piyasalarının bazı dengeleyici faktörlerle desteklenmeye devam ettiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı riskleri piyasaların odağında yer alıyor.

KÜRESEL ARZ YENİDEN TOPARLANIYOR

IEA verilerine göre küresel petrol arzı, haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldi.

ABD, Brezilya, Venezuela ve Kazakistan gibi üreticilerin ihracatlarını artırması da arz kayıplarının bir bölümünün telafi edilmesine katkı sağladı.