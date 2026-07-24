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Brent petrol 100 doların altına geriledi! Piyasalarda son durum ne?

Petrol piyasalarında jeopolitik gerilim ve arz endişelerine rağmen fiyatlarda geri çekilme yaşanıyor. Brent petrolün varili, yatırımcıların fiziki arz kaybı beklentilerinin zayıflaması ve Fed’in faiz artırımı ihtimalinin talep üzerindeki baskısı nedeniyle 100 dolar seviyesinin altına geriledi.

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Brent petrol 100 doların altına geriledi! Piyasalarda son durum ne?

Küresel petrol piyasalarında jeopolitik riskler ve faiz beklenteleri fiyatları etkiliyor. Brent petrolün varili, arz endişelerinin azalması ve Fed'in olası faiz artırımlarının talebi baskılayacağı beklentisiyle 100 dolar seviyesinin altına geriledi.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BRENT PETROL 99,63 DOLARA DÜŞTÜ

Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varili 99,63 dolardan işlem görüyor. Dün 102 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 100,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün sabah saatlerinde kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 değer kaybeden Brent petrol 99,63 dolara gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 91,02 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,63 dolardan işlem görüyor.Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,63 dolardan işlem görüyor.

ARZ ENDİŞELERİ AZALDI, PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki gerilime rağmen piyasaların beklediği ölçüde fiziki arz kaybının yaşanmaması etkili oldu.

Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentiler, küresel ekonomik hareketliliği ve petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Petrol fiyatları, arz endişelerinin azalmasıyla geriledi.Petrol fiyatları, arz endişelerinin azalmasıyla geriledi.

HÜRMÜZ VE BABÜLMENDEP RİSKLERİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Brent petrol, ABD ile İran arasındaki gerilimin artması ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatına ilişkin risklerin yükselmesiyle mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Kızıldeniz'de artan güvenlik riskleri de küresel petrol arzına ilişkin kaygıları artırırken, güçlü arz görünümü fiyatların daha fazla yükselmesini engelledi.

Brent petrol dün 102 dolara kadar yükselmişti.Brent petrol dün 102 dolara kadar yükselmişti.

PETROL PİYASASINDA DENGELEYİCİ UNSURLAR SÜRÜYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol piyasalarının bazı dengeleyici faktörlerle desteklenmeye devam ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkelerinin alternatif güzergahlarla petrol sevkiyatını sürdürmesi, arz endişelerini sınırlayan önemli unsurlar arasında gösterildi.

Hürmüz Boğazı riskleri piyasaların odağında yer alıyor.Hürmüz Boğazı riskleri piyasaların odağında yer alıyor.

KÜRESEL ARZ YENİDEN TOPARLANIYOR

IEA verilerine göre küresel petrol arzı, haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldi.

ABD, Brezilya, Venezuela ve Kazakistan gibi üreticilerin ihracatlarını artırması da arz kayıplarının bir bölümünün telafi edilmesine katkı sağladı.

Körfez ülkeleri alternatif yollarla petrol sevkiyatını sürdürüyor.Körfez ülkeleri alternatif yollarla petrol sevkiyatını sürdürüyor.

ABD STOK VERİLERİ FİYATLARI BASKILADI

ABD'de ticari ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artması da fiyatlardaki düşüşü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon varil artarak 411 milyon 700 bin varile ulaştığını açıkladı.

IEA, petrol piyasasında dengeleyici unsurların devam ettiğini açıkladı.IEA, petrol piyasasında dengeleyici unsurların devam ettiğini açıkladı.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ PETROLÜ ETKİLİYOR

Piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz artışı yapabileceği beklentisi güçlenirken, yüksek faiz ortamının ekonomik büyümeyi ve enerji talebini azaltabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmeler, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskının devam etmesine neden oluyor.

Küresel petrol arzı haziranda artış gösterdi.Küresel petrol arzı haziranda artış gösterdi.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 101,17 dolar seviyesini direnç, 99,34 dolar seviyesini ise destek bölgesi olarak takip ediyor.

BAŞLIK
BİLGİ
Brent petrol fiyatı
99,63 dolar
Önceki kapanış
100,69 dolar
Gün içi zirve
102 dolar
WTI ham petrol
91,02 dolar
Fiyatlardaki düşüş nedeni
Arz kaygılarının azalması ve Fed faiz beklentileri
Jeopolitik risk
ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı endişesi
IEA değerlendirmesi
Petrol piyasasında dengeleyici unsurlar sürüyor
Küresel petrol arzı
Haziranda günlük 98,76 milyon varile yükseldi
ABD petrol stokları
Yaklaşık 2 milyon varil arttı
ABD stok seviyesi
411,7 milyon varil
Talep etkisi
Çin petrol ithalatındaki düşüş piyasayı etkiliyor
Fed beklentisi
Faiz artışlarının petrol talebini baskılayacağı öngörülüyor
Teknik direnç
101,17 dolar
Teknik destek
99,34 dolar
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