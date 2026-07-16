Tarım-ÜFE Haziran 2026’da yıllık yüzde 9,55 arttı.

TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜŞ

Sektör bazında incelendiğinde, bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 9,57 azalış görüldü. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde ise yüzde 0,18 düşüş kaydedildi.