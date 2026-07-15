Bankalar ve sanayiciler Ankara'da Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde bir araya geldi
Reel sektör ve finans sektörü Ankara’da buluştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Biz bölgemizin sanayi deviyiz’ derken, bankacılardan da ‘Terzi gibi çalışacağız. Bir uçağın iki kanadı gibiyiz. Hep beraber kazanacağız’ mesajı geldi.
Ankara'da gerçekleşen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, bankalar ile sanayiciyi buluşturdu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret artık güç ve güvenlik meselesi haline geldi. O yüzden firmalarımızı, milli servetimiz olarak görüyoruz ve bu zorlu dönemde onları korumak zorundayız. Biz bölgemizin sanayi deviyiz" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'a 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketi için şükranlarını sunan Hisarcıklıoğlu, "Bu paket, devletimizin reel sektörün sesini duyduğunun göstergesidir" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da "Terzi gibi çalışacağız, hiçbir sorunuz yanıtsız kalmayacak" şeklinde konuştu. Dünyanın gerek siyasal gerek ekonomik açıdan yeniden şekillendiğini belirten Çakar, "Bizim için ülkenin bilançosu çok daha değerlidir. Biz bir uçağın iki kanadı gibiyiz. Hep beraber kazanacağız" ifadesini kullandı.
'SEKTÖR SAĞLAM'
Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ise ABD'deki hukuki sürecin getirdiği yükün kalmasıyla yurt dışı kaynak imkanının artacağını belirterek, şöyle konuştu: "Finans sektörü ile reel sektör arasındaki bağları güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz kendimizi sizlerin yol arkadaşı, iş ortağı olarak görüyoruz. Türk bankacılık sektörü birçok ülkeye kıyasla çok sağlam bir yapıdadır. Bütün gücümüzü, imkanlarımızı sizler için seferber edeceğimize söz veriyorum."
'KARARLILIKLA YANINIZDAYIZ'
Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, "1 trilyon liralık imalat sanayi yatırım paketi önemli bir fırsat. Geçmişte kamu bankaları nasıl elini taşın altına soktuysa, yine aynı kararlılıkla yanınızdayız" dedi.
Emekliye dul ve yetime yeni taban aylık
İlk 6 ayda ihracatta güçlü performans