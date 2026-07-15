Ankara'da gerçekleşen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, bankalar ile sanayiciyi buluşturdu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret artık güç ve güvenlik meselesi haline geldi. O yüzden firmalarımızı, milli servetimiz olarak görüyoruz ve bu zorlu dönemde onları korumak zorundayız. Biz bölgemizin sanayi deviyiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) Başkan Erdoğan'a 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketi için şükranlarını sunan Hisarcıklıoğlu, "Bu paket, devletimizin reel sektörün sesini duyduğunun göstergesidir" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da "Terzi gibi çalışacağız, hiçbir sorunuz yanıtsız kalmayacak" şeklinde konuştu. Dünyanın gerek siyasal gerek ekonomik açıdan yeniden şekillendiğini belirten Çakar, "Bizim için ülkenin bilançosu çok daha değerlidir. Biz bir uçağın iki kanadı gibiyiz. Hep beraber kazanacağız" ifadesini kullandı.