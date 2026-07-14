Botaş’tan gaz altyapısına yatırım: LNG depolama kapasitesi artacak

Botaş tarafından işletilen Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde yapımına başlanan 160 bin metreküp kapasiteli ek depolama tankıyla terminalin depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılacak.

Tekirdağ'da bulunan terminal, günlük 37 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile özellikle doğal gaz tüketiminin yoğun olduğu kış aylarında stratejik bir rol üstleniyor. Terminal, küresel LNG filosunda yer alan konvansiyonel gemilerin yanı sıra Q-Flex ve Q-Max sınıfındaki yüksek kapasiteli gemileri de kabul ediyor. Yıllık ortalama 65 LNG gemisinin yanaştığı terminal, Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini tek başına karşılayarak enerji arz güvenliğinin en önemli unsurlarından biri olarak dikkati çekiyor.