Botaş’tan gaz altyapısına yatırım: LNG depolama kapasitesi artacak
BOTAŞ'ın Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde başlattığı 160 bin metreküplük yeni depolama tankı yatırımıyla terminalin kapasitesi 415 bin metreküpe yükselecek. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek proje, doğal gaz altyapısına önemli katkı sağlayacak.
Botaş tarafından işletilen Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde yapımına başlanan 160 bin metreküp kapasiteli ek depolama tankıyla terminalin depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılacak.
Tekirdağ'da bulunan terminal, günlük 37 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile özellikle doğal gaz tüketiminin yoğun olduğu kış aylarında stratejik bir rol üstleniyor. Terminal, küresel LNG filosunda yer alan konvansiyonel gemilerin yanı sıra Q-Flex ve Q-Max sınıfındaki yüksek kapasiteli gemileri de kabul ediyor. Yıllık ortalama 65 LNG gemisinin yanaştığı terminal, Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini tek başına karşılayarak enerji arz güvenliğinin en önemli unsurlarından biri olarak dikkati çekiyor.
Gemilerle gelen LNG'nin depolanması ve gazlaştırılarak ulusal iletim sistemine verilmesinin yanı sıra kara tanker dolumu, yakıt alma ve yeniden yükleme operasyonlarını gerçekleştiren terminalin kapasitesi inşasına başlanan dördüncü depolama tankı ile 160 bin metreküp artırılacak.
ALTYAPI GÜÇLENECEK
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu yeni yatırım, doğal gaz altyapımızı güçlendirecek. Doğal gaz altyapımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bu gibi yatırımlar, krizlere karşı dayanıklılığımızı artıracak" ifadelerini kullandı.
HEDEF 200 MİLYON METREKÜP
Türkıye'nin 2 LNG terminali ve 3 Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere toplamda 5 LNG giriş noktası bulunuyor. Marmaraereğlisi LNG Terminali'nin yanı sıra Dörtyol FSRU ve Saros FSRU BOTAŞ tarafından işletiliyor. Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda 2016'da günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitesi, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe ulaştı.
Bakanlık, iki yeni FSRU ile kapasiteyi günlük 200 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyor.