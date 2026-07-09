Bankalardan kredi kartı aidatlarına fahiş zam: 4 bin 800 TL’yi buldu

KULLANILMAYAN KARTA ÜCRET

Bir diğer tüketici ise 65 bin lira limitli kredi kartı için 4 bin 800 lira kart aidatı talep edildiğini anlatırken, kullanılmayan kartına da yine aidat yansıtıldığını kaydetti. Kart aidatı alınabilmesi için tüketiciye bu ücretin bildirilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankanın ücretli karttan söz etmeden önce Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 31. maddesinin 3. fıkrasına göre aidatsız kart teklif etme zorunluluğu da olduğunu söyledi. Tüm bunlar olmadan tek taraflı yansıtılan aidatın hukuka uygun olmadığının altını çizen Ağaoğlu, "BDDK'nın yönetmeliğinde her ne kadar kart aidatı alınabileceğine ilişkin bir madde bulunsa da burada önemli olan şart, bildirim yapılması ve aidatsız kart teklif edilmesi. Yani harcama sözü istemek için müzakere etmek yerine, öncesinde aidatsız kart sunup kabul edilmezse aidatlı kart için müzakere yapılması gerekiyor" diye konuştu.