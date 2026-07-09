Bankalardan kredi kartı aidatlarına fahiş zam: 4 bin 800 TL’yi buldu
Kredi kartı aidatlarına yüzde 70'e varan zam yapılırken, kullanılmayan karta ücret isteyen de, düşük limitli karttan yüksek aidat talep eden de çıktı. Kimi bankalar ise iade için başvurana ‘harcama taahhüdü’ şartı getirdi. TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu da tüketicilerin haklarını anlattı...
Bankaların kredi kartı aidatı her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme oturdu. Kart aidatına yüzde 70'e varan zam yapıldığı görülürken, yıllık ücretler 4 bin 800 liraya kadar çıktı. Tüketicilerden de bu konuda şikayet yağdı.
120 BİN TL HARCAMA TAAHHÜDÜ İSTENDİ
Bir tüketici, kredi kartından bin 169 lira kart aidatını kesildiğini, iade talep ettiğinde bankanın 6 aylık dönem için 120 bin lira harcama taahhüdü istediğini söyledi. Başka bir tüketici ise bir yıldır kullandığı 2 bin lira limitli kartına bin 329 lira aidat yansıtıldığını belirtti.
KULLANILMAYAN KARTA ÜCRET
Bir diğer tüketici ise 65 bin lira limitli kredi kartı için 4 bin 800 lira kart aidatı talep edildiğini anlatırken, kullanılmayan kartına da yine aidat yansıtıldığını kaydetti. Kart aidatı alınabilmesi için tüketiciye bu ücretin bildirilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankanın ücretli karttan söz etmeden önce Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 31. maddesinin 3. fıkrasına göre aidatsız kart teklif etme zorunluluğu da olduğunu söyledi. Tüm bunlar olmadan tek taraflı yansıtılan aidatın hukuka uygun olmadığının altını çizen Ağaoğlu, "BDDK'nın yönetmeliğinde her ne kadar kart aidatı alınabileceğine ilişkin bir madde bulunsa da burada önemli olan şart, bildirim yapılması ve aidatsız kart teklif edilmesi. Yani harcama sözü istemek için müzakere etmek yerine, öncesinde aidatsız kart sunup kabul edilmezse aidatlı kart için müzakere yapılması gerekiyor" diye konuştu.
ARTIŞ SINIRI YOK
Aidatta herhangi bir artış sınırı bulunmadığını anlatan Ağaoğlu, "Bir banka diyor ki ben sana her ay 2 defa otopark indirimi sağlarım. Başka bir banka diyor ki ben seyahatlerde özel hizmetler sunarım. Böyle hizmetler vesilesiyle yüksek aidatlar talep ediliyor. Fakat bankaların özel müşterilerine ekstra hizmetler sağlanıyorsa dahi mutlaka bununla ilgili bir skala sunulmalı" dedi. Ağaoğlu ayrıca, kullanılmayan kartlara ilişkin daha önce yaptıkları görüşmeler neticesinde, 180 gün aktif olmayan kartlara aidat yansıtılamayacağı, yansıyan aidatın da bir süre bekledikten sonra silineceği yönünde bir karar çıkarıldığını da söyledi.
İADE NASIL ALINACAK?
- Bankanın en başta aidatsız kart teklif etme yükümlülüğü bulunuyor. Ayrıca tüketiciye kredi kartı aidatına ilişkin bilgi vermesi ve bunu müzakere etmesi gerekiyor. Banka, tüketici ile harcama limiti taahhüdü sunarak bu şekilde pazarlığa oturabilir.
- Banka ile süreç sizin lehinize ilerlemezse kart aidatı iadesi talebi için bankanızla irtibat kurun.
- Olumlu geri dönüş alamazsanız tüketici hakem heyetine başvurarak ödediğiniz yıllık kart aidatı ücretinin iadesini isteyebilirsiniz.
- Hakem heyetinden de olumlu bir yanıt alınmazsa, mahkeme yoluna gidilebilir. Ancak bu noktada süreç boyunca yapılacak masraflar göz önünde bulundurulmalı.
200 MİLYAR TL'LİK GELİR
Kart aidatı uygulamasının bankalar için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini vurgulayan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) göre, halen kullanımda 149 milyondan fazla kart bulunuyor, yani pasta çok büyük. Her bir karttan ortalama bin 500 lira aidat alındığını varsayalım. Kart sayısını bin 500 ile çarptığımızda yıllık 200 milyar liranın üstünde bir rakam çıkıyor.
Bu da bankalar için büyük bir gelir anlamına geliyor. Bankalar kart aidatı almaya devam edecek. Bu yüzden tüketicilerin ekstrelerini iyi kontrol etmesi ve süreci ona göre ilerletmesi önemli."
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