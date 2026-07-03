Kiralık villa ilanlarında sinsi tuzak: Parayı sakın IBAN'a göndermeyin

Özellikle villa, günlük ev ya da yazlıklar dolandırıcıların adresi oldu. Online platformları birebir kopyalayarak sahte ilanlar aracılığıyla kurulan tuzaklar, vatandaşları binlerce liralık zarara uğratıyor. Bu platformlar üzerinden ilan verilen yazlık ya da villalarda komisyon ücretlerini gerekçe göstererek IBAN üzerinden ödeme talep eden dolandırıcılar, ücreti aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Ucuz tatil hayali suya düşen vatandaş, komisyon ücretinden kaçarken elindeki tüm paradan oluyor.

GÜVEN OLUŞTURUYORLAR

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; sistem şöyle işliyor: Dolandırıcılar, kopya online platformlar üzerinden villa, günlük ev ya da yazlıkları sahte ilanlarla 10-15 günlük ya da sezonluk kiraya çıkarıyor. Burada özellikle 5 yıldızlı puanlar, güzel yorumlar, profesyonel fotoğraflarla güven veren ilanlar oluşturularak vatandaşların ilgisi çekiliyor. İlanı gören vatandaş kiralama yapmak için sözde mülk sahibi olan dolandırıcıyla irtibata geçiyor.

Vatandaşın tüm sorularına çok profesyonelce yanıt veren dolandırıcılar, platform üzerinden telefon numarası verip vatandaşı platform dışına çıkarıyor. Telefonda da görüşmeyi sürdüren dolandırıcılar vatandaş nezdinde ciddi bir güven oluşturuyor.

KOMİSYON YERİNE İNDİRİM

Vatandaşın tüm sorularını yanıtlayan dolandırıcıların asıl hamlesi ise burada devreye giriyor. Online platformların yüzde 20-30 komisyon bedeli kestiğini, bunun yerine yüzde 20-30 indirim yapabileceğini belirten dolandırıcılar vatandaştan ödemeyi platform dışında yapmasını talep ediyor. Ardından ödeme için kişisel banka hesapları devreye sokuluyor.

IBAN hesaplarına yapılan transferler sonrasında da dolandırıcılar anında ortadan kayboluyor. Vatandaşın telefonlarını engelleyen hatta o hattı kapatan dolandırıcılar, eş zamanlı olarak ilan platformlarındaki sahte ilanlarını da kaldırıyor. Dolandırıldığını anlayan vatandaş platformu aradığında ise böyle bir ilanın olmadığını ve platform üzerinden ödeme yapılmadığı için herhangi bir destek sağlanamayacağı yanıtıyla karşı karşıya kalıyor.