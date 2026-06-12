Vergi ve ceza borçlarına 72 ay taksit! Son başvuru 31 Ağustos!
Maliye Bakanlığı, esnafın borçlarının yapılandırmasında uygulanacak tecil faizini 10 puan indirecek. Teminatsız taksitlendirilecek tutar 1 milyondan 10 milyon TL’ye yükseltiliyor. KDV ve BSMV borçları için ise azami taksit sayısı 12 olarak uygulanacak.
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- Maliye Bakanlığı vergi borçlarının yapılandırılmasında tecil faizi oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a indirdi ve taksit süresini 72 aya çıkardı.
- Teminatsız borç yapılandırma tutarı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.
- Borçlar mükellefin durumuna göre 36 ay ile 72 ay arasında taksitlendirilebilecek, standart vade 36 ay olacak.
- KDV ve BSMV borçları için azami 12 taksit uygulanacak, belediye borçları ise 70 taksite kadar yapılandırılabilecek.
- Mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor ve ilk taksit ödemeleri Eylül 2026'da başlayacak.
Esnaf ve sanatkarların merakla beklediği tebliğ düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Kamu alacaklarının yapılandırılmasında detaylar ortaya çıktı. Mükellefin durumuna göre taksit miktarı azami 72 aya kadar olacak.
Borcun yapılandırmasında uygulanacak tecil faizi tutarı yüzde 29 olarak belirlendi. KDV ve BSMV borçları için azami 12 taksit uygulanacak. Belediye borçlarında da 70 aya kadar taksit yapılabilecek. Teminatsız taksitlendirme tutarı da 1 milyon TL'den 10 kat artırılarak 10 milyon TL'ye çıkarıldı.
FAİZ 10 PUAN İNDİRİLDİ
Meclis'ten geçen yeni kanun teklifiyle birlikte vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi tam 72 aya (6 yıl) yükseltilmişti. Borç yapılandırması yapacakları yıllık yüzde 39 tecil faizi oranıyla taksitlendirme yapabiliyordu.
Maliye Bakanlığı ise esnaftan gelen tepkiler üzerine faiz indirimi sinyali vermişti. Bakanlık borç yapılandırmasıyla ilgili detayları içeren tebliğ çalışması hazırlıklarını tamamladı. Buna göre, borçlarını taksitlendirmek isteyen mükellefler için tecil faizi enflasyon oranının altında yıllık yüzde 29 olarak uygulanacak.
TEMİNATSIZ TUTAR YÜKSELTİLDİ
Yeni kanunla 1 milyon liraya kadar olan borçlar için "teminat gösterme" zorunluluğu tamamen ortadan kalkmıştı. Maliye Bakanlığı, daha önce kamuoyuna yansıyan teminatsız taksitlendirilecek tutar miktarını da yeni tebliğle artırıyor.
Teminatsız borç yapılandırma tutarı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltiliyor. Bu durumda, amme alacaklarının tecilinde, borcun 10 milyon lirayı aşan kısmının sadece yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.
Örneğin, 20 milyon lira vergi borcu olan bir mükellef, borcun ilk 10 milyon lirası için teminat vermeyecek. Kalan 10 milyon liranın yarısı olan 5 milyon lira için ise teminat olarak bankalardan alınacak teminat mektubu ya da vergi dairesine sunulacak taşınmaz ipoteğini gösterecek.
Teminatsız taksitlendirme limitinin 10 milyon TL'ye çıkarılması durumunda vergi dairelerine borcu bulunan mükelleflerin yaklaşık yüzde 99'unun herhangi bir teminat göstermeden yapılandırma imkanından yararlanabileceği belirtiliyor.
ZOR DURUMDA OLANA 72 AY
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen tebliğ taslağına göre, borçlar mükellefin borç ve ödeme dengesi durumu göz önüne alınarak taksitlendirilecek. Vergi daireleri 36 ay ila 72 ay arasında taksit uygulayabilecek.
Standart taksitlendirme vadesi 36 ay olacak. Zor durumda olan mükellefin borcuna 48 ay, çok zor durumda olanın da 72 aya kadar taksit yapılabilecek. KDV ve BSMV borçları için ise azami 12 taksit uygulanacak. İl özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile bunların bağlı kuruluşları için ise daha uzun vadeli ödeme seçenekleri getirilecek ve bu kapsamda borçlar 70 taksite kadar yapılandırılabilecek.
31 AĞUSTOS'A KADAR BAŞVURU YAPILACAK
Borçlarını taksitlendirmek isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerek. İlk taksit ödemeleri Eylül 2026'da başlayacak. Başvurular elektronik ortamda, doğrudan vergi dairelerine veya posta yoluyla yapılabilecek. Ödemeleri devam eden ya da başvurusu yapılmış olmakla birlikte inceleme aşamasında bulunan mevcut taksitlendirmelerin de yeni düzenlemeden yararlanabilmesine imkan tanınacak.
HANGİ BORÇLAR TAKSİTLENDİRİLECEK?
Düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ile öncesine ait bulunan kamu alacaklarının tamamına yakınının taksitlendirilmesi öngörülüyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil alacakları, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları düzenleme kapsamına alınacak. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise kapsam dışında bırakılacak.