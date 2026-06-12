Vergi ve ceza borçlarına 72 ay taksit! Son başvuru 31 Ağustos!

Mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor ve ilk taksit ödemeleri Eylül 2026'da başlayacak.

KDV ve BSMV borçları için azami 12 taksit uygulanacak, belediye borçları ise 70 taksite kadar yapılandırılabilecek.

Borçlar mükellefin durumuna göre 36 ay ile 72 ay arasında taksitlendirilebilecek, standart vade 36 ay olacak.

Teminatsız borç yapılandırma tutarı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Borcun yapılandırmasında uygulanacak tecil faizi tutarı yüzde 29 olarak belirlendi. KDV ve BSMV borçları için azami 12 taksit uygulanacak. Belediye borçlarında da 70 aya kadar taksit yapılabilecek. Teminatsız taksitlendirme tutarı da 1 milyon TL'den 10 kat artırılarak 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

Esnaf ve sanatkarların merakla beklediği tebliğ düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Kamu alacaklarının yapılandırılmasında detaylar ortaya çıktı. Mükellefin durumuna göre taksit miktarı azami 72 aya kadar olacak.

Maliye Bakanlığı ise esnaftan gelen tepkiler üzerine faiz indirimi sinyali vermişti. Bakanlık borç yapılandırmasıyla ilgili detayları içeren tebliğ çalışması hazırlıklarını tamamladı. Buna göre, borçlarını taksitlendirmek isteyen mükellefler için tecil faizi enflasyon oranının altında yıllık yüzde 29 olarak uygulanacak.

Teminatsız borç yapılandırma tutarı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

TEMİNATSIZ TUTAR YÜKSELTİLDİ

Yeni kanunla 1 milyon liraya kadar olan borçlar için "teminat gösterme" zorunluluğu tamamen ortadan kalkmıştı. Maliye Bakanlığı, daha önce kamuoyuna yansıyan teminatsız taksitlendirilecek tutar miktarını da yeni tebliğle artırıyor.

Teminatsız borç yapılandırma tutarı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltiliyor. Bu durumda, amme alacaklarının tecilinde, borcun 10 milyon lirayı aşan kısmının sadece yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.