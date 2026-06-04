Bakan Kacır Gaziantep'te açıkladı: "Türkiye küresel dönüşümden güçlenerek çıktı"
Bakan Kacır, Şölen Çikolata'nın yeni üretim tesisinin açılışında, Türkiye'nin küresel dönüşümden güçlenerek çıktığını belirterek, 'Hedefimiz, ülkemizi dünyada hak ettiği konuma taşımaktır' dedi...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şölen Çikolata'nın 100 milyon dolarlık yatırımla Gaziantep'te hayata geçirdiği yeni üretim tesisinin açılışında, küresel ekonomilerin akışının değiştiği, ticaretin yeni yönler aradığı bir dönemde olunduğuna işaret ederek, "Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardık. Hedefimiz, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda katma değerli üretim altyapısıyla, teknoloji geliştirme ve üretmede oluşturduğumuz muazzam kapasiteyle dünyada hak ettiği konuma taşımak" dedi.
Atıştırmalık ürünler sektörünün ülkenin gıda sanayisinde rekabet gücü yüksek alanlarından biri olduğunu ifade eden Kacır, "Türkiye, üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuruyemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almakta. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım, Türkiye'nin atıştırmalık ürünler alanındaki üretim kabiliyetini, ihracat potansiyelini ve teknoloji odaklı dönüşümünü daha görünür hale getiren örnek tesislerden biri" diye konuştu.
TEKNOLOJİK YATIRIM
Kacır, Şölen Çikolata'nın üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak olan yeni tesisin doğrudan 500, dolaylı olarak 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını dile getirerek, "500'e yakın robotu, 30 bin palet kapasiteli akıllı deposu ve lojistik altyapısıyla bu yatırım, ileri üretim teknolojilerinin, otomasyonun ve akıllı depolama sistemlerinin gıda sanayimize başarıyla entegre edildiği bir yatırım olarak öne çıkıyor" dedi.
HEDEF İLK 10'A GIRMEK
Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, ay yıldızlı bayrağı yurt dışında dalgalandırmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Son 10 yılda 500 milyon doları aşan yatırımın tamamını Gaziantep'e yaptıklarını belirten Şölen Çikolata CEO'su Erdoğan Çoban da "36 yılda yatırımlarımızın tamamı 1 milyar doları aştı. Tüm gıda kategorilerinde ihracat lideriyiz" diye konuştu.
Şölen'in cirosunu son 5 yılda 300 milyon dolardan 650 milyon doların üzerine çıkardıklarını söyleyen Çoban, "Hedefimiz dünyada kendi sektörümüzde ilk 10'a girmek, 2030'da 1.2 milyar dolar ciro" dedi.
Atıştırmalık ürünler sektörünün ülkenin gıda sanayisinde rekabet gücü yüksek alanlarından biri olduğunu ifade eden Kacır, "Türkiye, üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuruyemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almakta. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım, Türkiye'nin atıştırmalık ürünler alanındaki üretim kabiliyetini, ihracat potansiyelini ve teknoloji odaklı dönüşümünü daha görünür hale getiren örnek tesislerden biri" diye konuştu.
TEKNOLOJİK YATIRIM
Kacır, Şölen Çikolata'nın üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak olan yeni tesisin doğrudan 500, dolaylı olarak 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını dile getirerek, "500'e yakın robotu, 30 bin palet kapasiteli akıllı deposu ve lojistik altyapısıyla bu yatırım, ileri üretim teknolojilerinin, otomasyonun ve akıllı depolama sistemlerinin gıda sanayimize başarıyla entegre edildiği bir yatırım olarak öne çıkıyor" dedi.
HEDEF İLK 10'A GIRMEK
Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, ay yıldızlı bayrağı yurt dışında dalgalandırmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Son 10 yılda 500 milyon doları aşan yatırımın tamamını Gaziantep'e yaptıklarını belirten Şölen Çikolata CEO'su Erdoğan Çoban da "36 yılda yatırımlarımızın tamamı 1 milyar doları aştı. Tüm gıda kategorilerinde ihracat lideriyiz" diye konuştu.
Şölen'in cirosunu son 5 yılda 300 milyon dolardan 650 milyon doların üzerine çıkardıklarını söyleyen Çoban, "Hedefimiz dünyada kendi sektörümüzde ilk 10'a girmek, 2030'da 1.2 milyar dolar ciro" dedi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi