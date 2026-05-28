İstihdamda dijital dönüşüm: İŞKUR mobil üzerinden 1.5 milyon başvuru yapıldı
8.5 milyon kişi tarafından indirilen İŞKUR Mobil uygulaması, iş ve işçi bulmayı kolaylaştırıyor. Algoritmalarla iş arayanlar ile personel ihtiyacı olan işverenler eşleştiriliyor...
Giriş Tarihi:
Kamu hizmetlerini daha erişilebilir kılmak amacıyla dijital altyapısını sürekli yenileyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR aracılığı ile istihdamda bürokrasiyi azaltan projeleriyle dikkat çekiyor. Kurumun dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Kasım 2024'ten itibaren erişime açtığı İŞKUR Mobil Uygulaması, toplam 8.5 milyon vatandaş tarafından indirilirken, yeni nesil Aday Havuz Sistemi ve Ulusal Staj Programı iş gücü piyasasında dijital dönüşüme liderlik ediyor.
250 MİLYON ARAMA
Son 1 yıllık dönemde İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden 250 milyon kez nitelikli iş araması gerçekleştirildi. Uygulamanın oluşturduğu bu yoğun trafik, yaklaşık 1.5 milyon iş başvurusuna dönüşerek istihdam piyasasına doğrudan bir ivme kazandırdı.
250 MİLYON ARAMA
Son 1 yıllık dönemde İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden 250 milyon kez nitelikli iş araması gerçekleştirildi. Uygulamanın oluşturduğu bu yoğun trafik, yaklaşık 1.5 milyon iş başvurusuna dönüşerek istihdam piyasasına doğrudan bir ivme kazandırdı.
ANLIK FİLTRELEME
Sadece bir bilgi portalı olmanın ötesinde, dinamik bir istihdam eşleştirme motoru olarak çalışan uygulamada, lokasyon bazlı algoritmalar ön plana çıkıyor. Sistem sayesinde iş arayan vatandaşlar sadece il genelinde değil, ikametgâhlarına en yakın ve ulaşılabilir fırsatları anlık olarak filtreleyebilirken; işverenler de ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünü kendi konumlarına en yakın adaylar arasından proaktif olarak tespit edebiliyor.
7/24 KESİNTİSİZ ERİŞİM
Mobil uygulama ile birlikte iş başvuruları, işsizlik ödeneği, yarım çalışma ödeneği, işbaşı eğitim programları, İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR Gençlik Programı ve Toplum Yararına Programlar (TYP) gibi temel kurum işlemleri, birer "uzak" devlet kurumu bürokrasisi olmaktan çıktı. Vatandaşlar tüm bu hizmetlere 7 gün 24 saat kesintisiz ve zahmetsizce erişebiliyor.
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE ANINDA ERİŞİM
İŞKUR'un geleneksel istihdam yöntemlerindeki zaman ve maliyet kayıplarını en aza indirmek için devreye aldığı "Aday Havuz Sistemi" de vatandaşların kullanımına sunuldu. Nitelikli iş gücünün dinamik veri merkezi olarak konumlanan bu sistem, Türkiye'nin en kapsamlı yetenek envanteri olma özelliğini taşıyor. Adayların eğitim, sertifikasyon ve yetkinlik verilerini tek bir merkezde toplayan sistem, işverenlerin ihtiyaç duydukları spesifik profillere "nokta atışı" filtreleme algoritmalarıyla saniyeler içinde ulaşmasını sağlıyor. İlan süreçlerinin operasyonel yükünü azaltan sistem, iş gücü arzı ile talebini en rasyonel formda buluşturan bir optimizasyon merkezi olarak çalışıyor.
MOBIL uygulama ile İŞKUR'un pek çok uygulamasına 7/24 ulaşılabiliyor, iş bulmak da kolaylaşıyor. Aday Havuz Sistemi de işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne hızla ulaşmasını sağlıyor, ayrıca maliyet avantajı da sağlıyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi