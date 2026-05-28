En çok konut satılan 30 il mercek altında: Muğla fiyatta Ordu artışta Ankara yatırım dönüşünde zirvede
Ülkemizde en çok konut satışı yapılan 30 il mercek altına alındı. Konut fiyatında Muğla, fiyat artışında Ordu ilk sırayı aldı. Yatırım geri dönüşünde ise 12 yıl ile Ankara öne çıkarken; onu Tekirdağ, Şanlıurfa,İstanbul ve Yalova izledi.
Gayrimenkul piyasasında hem oturum hem yatırım amaçlı ev almak isteyenlerin talebiyle hareketlilik sürüyor. Konut satışları nisan ayında yıllık bazda yüzde 2.6 artışla 126.8 bine yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, ilk 4 ayda ise yüzde 0.5 artışla 476.2 bine ulaştı. Emlakjet de konut yatırımı yapmayı planlayanlar için, nisandaki konut satışlarının yüzde 83.2'sinin yapıldığı 30 ildeki fiyat gelişimlerini mercek altına aldı.
EN UYGUN MARDİN
Endeksa'nın yapay zeka destekli veri analizlerine dayanan Konut Değer Raporu'na göre, konut metrekare fiyatının en yüksek olduğu il Muğla oldu. Muğla'da konut birim metrekare fiyatı 81 bin 485 lira seviyesine ulaştı.
Muğla'yı; 62 bin 579 lira ile İstanbul, 53 bin 797 lira ile Antalya, 51 bin 497 lira ile Çanakkale ve 50 bin 784 lira ile İzmir takip etti. Konut metrekare fiyatının en düşük olduğu il Mardin oldu. Mardin'de konut birim metrekare fiyatı 22 bin 158 lira olarak kaydedildi. Mardin'i; 22 bin 226 lira ile Şanlıurfa, 22 bin 384 lira ile Kayseri, 24 bin 21 lira ile Elazığ ve 25 bin 349 lira ile Kahramanmaraş izledi.
Ortalama konut satış fiyatında da ilk sırada Muğla yer aldı. Muğla'da ortalama konut satış fiyatı 10 milyon 511 bin lira oldu.
Muğla'yı; İstanbul 6 milyon 883 bin lira, Aydın 6 milyon 675 bin lira, İzmir 6 milyon 94 bin lira ve Çanakkale 6 milyon 76 bin lira ile takip etti. Ortalama konut fiyatının en düşük olduğu il ise Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da ortalama fiyat 3 milyon 378 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Şanlıurfa'yı; 3 milyon 491 bin lira ile Kayseri, 3 milyon 545 bin lira ile Mardin, 3 milyon 675 bin lira ile Elazığ ve 3 milyon 687 bin 810 lira ile Tekirdağ izledi.
ORTALAMA EV 4.9 MİLYON TL
Türkiye genelinde konut birim metrekare fiyatı 39 bin 939 lira seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 952 bin lira oldu. En çok satış olan 30 il içerisinde yıllık nominal fiyat artışında en güçlü performans Ordu'da görüldü. Ordu'da konut metrekare fiyatı yıllık bazda yüzde 35 arttı. Ordu'yu; yüzde 33.6 ile Denizli, yüzde 33.1 ile Elazığ, yüzde 31.6 ile Ankara ve yüzde 30 ile Kocaeli takip etti. Yıllık reel fiyat artışı ise Ordu'da yüzde 2.6, Denizli'de yüzde 1.5 ve Elazığ'da yüzde 1.1 olarak gerçekleşti.
GERİ DÖNÜŞTE ÖNE ÇIKANLAR
Konut yatırımında kira getirisi açısından önemli göstergelerden biri olan dönüş süresi, iller arasında belirgin farklılık gösterdi. En kısa dönüş süresi 12 yıl ile Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da görüldü. Bu illeri; 13 yıl ile İstanbul ve Yalova takip etti. Kısa dönüş süresi, bu illerde kira/fiyat dengesinin yatırımcı açısından daha avantajlı olduğunu gösterdi. Konut yatırımında en uzun geri dönüş süresi Muğla'da kaydedildi. Muğla'da dönüş süresi 19 yıl olarak hesaplandı. Muğla'yı; 18 yıl ile Elazığ, 17 yıl ile Antalya ve Aydın, 16 yıl ile Balıkesir ve Ordu takip etti.
4 VERİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ
ENDEKSA & Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt, "Satış hacmi büyükşehirlerde yoğunlaşırken, fiyat seviyesi kıyı ve turizm odaklı illerde yüksek seyretti. Yatırım geri dönüşü açısından Ankara, Tekirdağ, Şanlıurfa, İstanbul ve Yalova öne çıkarken; Muğla, Antalya, Aydın ve Elazığ'da yüksek fiyatlar nedeniyle dönüş süreleri daha uzun hesaplandı. Nominal fiyat artışları sürse de reel getiride sınırlı sayıda il pozitif ayrışıyor. Bu nedenle fiyat seviyesi, satış hacmi, reel değişim ve dönüş süresi birlikte değerlendirilmeli" dedi.
