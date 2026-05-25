Türkiye üretmeye ve büyümeye devam ediyor! TÜİK mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıkladı
Türkiye ekonomisinde istikrar, üretim ve istihdam odaklı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 97,2 seviyesine yükseldi, Mayıs ayında en güçlü yükseliş ise yüzde 2,4 artışla kritik 100 eşiğini aşarak 101 seviyesine ulaşan reel kesim (sanayi) güven endeksinde görüldü. İşte ekonomideki son gelişmeler ve üretimin dev grafiği.
- Türkiye İstatistik Kurumu'na göre ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,8 artarak 97,2'ye yükseldi.
- Reel kesim güven endeksi, mayısta yüzde 2,4 artışla 101 seviyesine ulaştı.
- Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 artışla 85,8 değerine çıktı.
- Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 düşüşle 109 seviyesine, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 82,1'e geriledi.
- Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artışla 112,5 değerine yükseldi.
Türkiye'de ekonomik güven endeksi, mayıs ayında sınırlı da olsa yükseliş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 97,2 seviyesine çıktı.
Nisan ayında 96,4 olarak ölçülen endeks, böylece son iki ayın ardından yeniden yukarı yönlü hareket etti.
REEL KESİMDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ
Mayıs ayında ekonomik güveni oluşturan alt kalemler arasında en güçlü yükseliş reel kesim güven endeksinde görüldü.
Sanayi sektörünün eğilimlerini yansıtan reel kesim güven endeksi, aylık bazda yüzde 2,4 artarak 101 seviyesine ulaştı.
Tüketici güven endeksi de sınırlı yükseliş kaydetti. Endeks, mayısta yüzde 0,3 artışla 85,8 değerine çıktı.
HİZMET VE İNŞAAT TARAFINDA GERİLEME YAŞANDI
Ekonominin bazı sektörlerinde ise güven kaybı sürdü.
Hizmet sektörü güven endeksi mayısta yüzde 0,6 düşüşle 109 seviyesine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalışla 82,1 olarak hesaplandı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yükseliş gösteren alanlardan biri oldu. Endeks, yüzde 0,8 artışla 112,5 değerine çıktı.
SON YILLARIN SEYRİNDE DALGALI GÖRÜNÜM
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi son yıllarda dalgalı bir görünüm sergiliyor.
2023 yılının mayıs ayında 104,2 seviyesine kadar yükselen endeks, sonraki dönemde yeniden 100 seviyesinin altına gerilemişti. 2026 mayıs verisiyle birlikte endeks 97,2 seviyesinde ölçüldü.
Son beş yıllık mayıs verileri şöyle:
- 2022 Mayıs: 98,3
- 2023 Mayıs: 104,2
- 2024 Mayıs: 98,4
- 2025 Mayıs: 96,5
- 2026 Mayıs: 97,2
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NE ANLAMA GELİYOR?
Ekonomik güven endeksi; tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin birleşiminden oluşuyor.
Endeksin 100'ün altında kalması genel ekonomik görünüme ilişkin temkinli algıya işaret ederken, 100'ün üzerindeki değerler iyimser beklentileri yansıtıyor.
Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:
|Aylar / Yıllar
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Ocak
|102,6
|99,9
|99,6
|99,7
|99,4
|Şubat
|99,7
|99,4
|99,2
|99,2
|100,7
|Mart
|96,6
|99,3
|100,4
|100,8
|97,9
|Nisan
|96,0
|102,8
|99,3
|96,5
|96,4
|Mayıs
|98,3
|104,2
|98,4
|96,5
|97,2
|Haziran
|95,0
|101,7
|95,9
|96,5
|—
|Temmuz
|94,5
|99,7
|94,3
|96,1
|—
|Ağustos
|95,1
|94,5
|93,1
|97,7
|—
|Eylül
|95,1
|95,7
|95,0
|97,7
|—
|Ekim
|98,0
|96,8
|98,1
|98,0
|—
|Kasım
|97,7
|95,5
|97,1
|99,3
|—
|Aralık
|98,6
|96,5
|98,8
|99,4
|—