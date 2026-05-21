Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İşe iade davasında 6 aylık kıdem hesabı değişti

İşverenlerin çalışanını işten çıkartabilmesi için geçerli bir sebep göstermesi gerekiyor. Böyle bir sebep yoksa, çalışan iş yerine geri dönebiliyor. İşe iade imkanından yararlanmak için ilk koşul, iş yerinde en az 30 işçinin çalıştırılması. Diğer koşulları ise işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi çalışması ve iş yerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması oluşturuyor. Bu 6 aylık kıdemin hesabına ilişkin Yargıtay'dan önemli bir karar geldi.



5 AY 29 GÜN YETMİYOR



9. Hukuk Mahkemesi'nin karara bağladığı dosyaya göre, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki hukuk daireleri arasında, işe iade davalarında 6 aylık kıdem süresinin nasıl hesaplanacağı konusunda çelişki ortaya çıktı.



İşe iade davası açılmasında aranan 6 aylık kıdem şartının 02.08.2021'de çalışmaya başlayıp 01.02.2022'de işten çıkartılan işçi için sağlandığı, 11.03.2024'te başlayıp 10.09.2024'te çıkartılan işçi ile 29.09.2021'de işe başlayıp 28.03.2022'de çıkartılan işçi için sağlanmadığı yönünde kararlar verildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay da, bir işçi ayın hangi günü çalışmaya başladı ise 6 ay sonra da o aya denk gelen aynı gün 6 aylık kıdem süresinin dolmuş olacağını kaydederek, şu örneği verdi: "İşçi 02.02.2025'te çalışmaya başladığı iş yerinde iş sözleşmesi 02.08.2025'te feshedilmişse 6 aylık çalışma süresi şartını sağlamış olur. Buna karşılık iş sözleşmesi 01.08.2025'te feshedilmişse çalışma süresi 5 ay 29 gün olur, şart tamamlanmaz."

'İŞ MESAJLARI FAZLA MESAİ SAYILABİLİR'

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte mesai saatleri dışında yöneticilerin gönderdiği WhatsApp mesajları ve e-postalar hukuki tartışmaları beraberinde getirdi. Son yargı kararlarına göre bazı dijital iş talimatları fazla mesai kapsamında değerlendirilebilecek.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında, mesai dışında WhatsApp üzerinden verilen iş talimatlarının çalışma süresi kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi. İş emri niteliğindeki mesajlar ve mesai sonrası görev verilmesi önemli kriterler arasında yer aldı.



