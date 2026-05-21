Bakan Işıkhan tarih verdi: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri arefe günü hesaplara yatırılacak

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vedat Işıkhan, arefe gününde ödemelerin gerçekleşeceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı.( Haberde yer alan fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşımızın yanındayız.