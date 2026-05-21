CANLI YAYIN
Geri

Bakan Işıkhan tarih verdi: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri arefe günü hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödemelerin erkene çekildiğini açıkladı. Buna göre işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri 5 Haziran yerine 26 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak. Hesap bilgisi bulunan vatandaşlar ödemelerini banka üzerinden alırken, hesap bilgisi olmayanlara ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Işıkhan tarih verdi: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri arefe günü hesaplara yatırılacak
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Haziran'da yapılacak işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs'a alındığını açıkladı.
  • Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri de 26 Mayıs tarihinde yapılacak.
  • Hesap bilgileri sistemde bulunan vatandaşların ödemeleri bankalar üzerinden gerçekleştirilecek.
  • Hesap bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri PTT aracılığıyla yapılacak.

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme takvimi öne çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin bayram arifesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan tarih verdi: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri arefe günü hesaplara yatırılacak-2

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vedat Işıkhan, arefe gününde ödemelerin gerçekleşeceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı.( Haberde yer alan fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşımızın yanındayız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Işıkhan tarih verdi: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri arefe günü hesaplara yatırılacak-4 Bakan Işıkhan tarih verdi: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri arefe günü hesaplara yatırılacak-5 Bakan Işıkhan tarih verdi: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri arefe günü hesaplara yatırılacak-6

Bakan Bayraktar'dan İNRES 2026 öncesi önemli mesajlar: Türkiye küresel krizleri fırsata çevirerek yeni enerji mimarisini inşa ediyor
SONRAKİ HABER

Enerjide oyunun kuralları değişiyor
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler