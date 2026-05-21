Bakan Işıkhan tarih verdi: İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri arefe günü hesaplara yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödemelerin erkene çekildiğini açıkladı. Buna göre işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri 5 Haziran yerine 26 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak. Hesap bilgisi bulunan vatandaşlar ödemelerini banka üzerinden alırken, hesap bilgisi olmayanlara ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak.
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme takvimi öne çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin bayram arifesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vedat Işıkhan, arefe gününde ödemelerin gerçekleşeceğini duyurdu.
Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:
5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşımızın yanındayız.