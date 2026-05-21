AJet’ten yaza merhaba kampanyası: Yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim

İç hat uçuşlarında hareketliliğin arttığı yaz sezonu öncesinde AJet dikkat çeken bir indirim kampanyası başlattı. 2 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasındaki yurt içi seferleri kapsayan kampanyada, yolcular avantajlı fiyatlarla bilet satın alma fırsatı yakalayacak.

AJET'TEN BİLET KAMPANYASI

AJet, yaz sezonu öncesinde iç hat yolcularına özel yeni bir kampanya duyurdu. Yaza Merhaba adıyla başlatılan kampanya kapsamında, yurt içi uçuş biletleri ile koltuk seçim ücretlerinde yüzde 30 oranında indirim uygulanacak.

İNDİRİMLİ BİLETLER SINIRLI SÜREYLE SATIŞTA

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, indirimli biletlerini 21 Mayıs saat 11.00'den başlayarak 22 Mayıs saat 23.59'a kadar satın alabilecek.

Kampanya kapsamında alınan biletler, 2 Haziran – 23 Haziran 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi seferlerde kullanılabilecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, indirimin yalnızca uçak biletleriyle sınırlı olmadığı belirtildi. Tüm koltuk seçim işlemlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacağı ifade edildi.

Kampanyalı biletler yalnızca AJet'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

(AA)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi