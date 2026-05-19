THY'den 19 Mayıs'a özel indirim kampanyası: 1449 TL ucuz bilet hangi tarihlerde geçerli?
Türk Hava Yolları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yurt içi uçuşlarda 1449 TL’den başlayan fiyatlarla indirimli bilet satışı başlattı. 19-20 Mayıs 2026 tarihlerinde satın alınacak biletler 14 Eylül - 25 Ekim 2026 arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. İşte 70 bin 400 koltukla sınırlı THY kampanya şartları.
Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurt içi uçuşlarda geçerli yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında belirlenen tarihlerde seyahat edecek yolcular için bilet fiyatları 1449 liradan başlayacak.
Şirketin sınırlı kontenjanla satışa sunduğu kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü.
|Çıkış Noktası
|Varış Noktası
|Tek Yön Ecofly
|Tek Yön Extrafly
|Tek Yön Primefly
|İstanbul
|Türkiye'deki Tüm Şehirler
|1.449 TL
|1.749 TL
|1.849 TL
|Türkiye'deki Tüm Şehirler
|İstanbul
|1.449 TL
|1.749 TL
|1.849 TL
YURT İÇİ UÇUŞLARDA İNDİRİMLİ BİLET FIRSATI
THY tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyalı biletler bugün ve yarın satın alınabilecek.
İndirimli biletlerden yararlanan yolcular, 14 Eylül ile 25 Ekim tarihleri arasındaki yurt içi seferlerde avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirebilecek.
Kampanya kapsamında başlangıç fiyatı 1449 lira olarak açıklandı.
KAMPANYA KONTENJANLA SINIRLI OLACAK
Türk Hava Yolları, kampanyanın toplam 70 bin 400 koltuk için geçerli olduğunu duyurdu.
Biletler THY'nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden satışa sunuldu. Şirket yetkilileri, yoğun talep nedeniyle kontenjanların kısa sürede dolabileceğine dikkat çekiyor.
BAZI BİLETLERDE İPTAL VE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAK
THY, kampanya kapsamında satın alınan bazı biletlerde değişiklik ve iade hakkının bulunmadığını da açıkladı.
Özellikle EcoFly ücret sınıfından alınan biletlerde iptal ve değişiklik işlemlerine izin verilmeyecek. Diğer bilet sınıflarında ise iade ve değişiklik koşulları satın alınan ücret paketine göre farklılık gösterecek.
Yolcular biletlerine ait detaylı ücret kurallarını "Uçuşlarım" bölümü üzerinden görüntüleyebilecek.
İNDİRİMLER BAŞKA KAMPANYALARLA BİRLEŞMEYECEK
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre kampanya kapsamında sunulan fiyatlar başka indirim veya promosyonlarla birleştirilemeyecek.
Bu nedenle yolcuların satın alma işlemi öncesinde kampanya koşullarını dikkatle incelemesi öneriliyor.