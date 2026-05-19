THY'den 19 Mayıs'a özel indirim kampanyası: 1449 TL ucuz bilet hangi tarihlerde geçerli?

İndirimli biletler sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olacak.

BAZI BİLETLERDE İPTAL VE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAK

THY, kampanya kapsamında satın alınan bazı biletlerde değişiklik ve iade hakkının bulunmadığını da açıkladı.

Özellikle EcoFly ücret sınıfından alınan biletlerde iptal ve değişiklik işlemlerine izin verilmeyecek. Diğer bilet sınıflarında ise iade ve değişiklik koşulları satın alınan ücret paketine göre farklılık gösterecek.

Yolcular biletlerine ait detaylı ücret kurallarını "Uçuşlarım" bölümü üzerinden görüntüleyebilecek.