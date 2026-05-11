CANLI YAYIN
Geri

Emekliliğiniz yanmasın: SGK’dan kritik uyarı! Kayıt dışı istihdam nedir, nasıl önlenir?

Sosyal Güvenlik Haftası’nda kayıt dışı istihdama karşı kritik uyarı verildi. Sigortasız çalışmanın hem işçi hem de işveren için doğurduğu ağır mali ve hukuki riskler açıklandı. 'İyi niyetle' kabul edilen sigortasız çalışma talepleri, işverenleri devasa idari para cezalarıyla karşı karşıya bırakırken çalışanları emeklilik ve tazminat gibi temel haklarından mahrum ediyor. İşte kayıt dışı çalışmanın bilinmeyen tehlikeleri ve e-Devlet üzerinden sigorta sorgulama rehberi.

Giriş Tarihi:
Emekliliğiniz yanmasın: SGK’dan kritik uyarı! Kayıt dışı istihdam nedir, nasıl önlenir?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kayıt dışı istihdamın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi riskler doğurduğu vurgulandı.
  • Kayıt dışı çalışan kişiler emeklilik hakkı, malullük aylığı, işsizlik sigortası, Genel Sağlık Sigortası güvencesi ile kıdem tazminatı gibi temel haklardan mahrum kalıyor.
  • Kayıt dışı istihdam tespitinde işverenlere yüksek idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve iş kazalarında ağır hukuki sorumluluk gibi yaptırımlar uygulanıyor.
  • Türkiye genelinde 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu tutuluyor.
  • Çalışanlar sigorta bildirimlerini e-Devlet sistemi, ALO 170 veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri üzerinden kontrol edebiliyor.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kayıtlı istihdamın önemine dikkat çekilirken, kayıt dışı çalışmanın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi riskler doğurduğu vurgulandı. "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende" sloganıyla yapılan değerlendirmelerde, sigortasız çalışmanın yalnızca bireysel değil toplumsal sonuçlar da doğurduğuna işaret edildi.

Kayıt dışı istihdam, çalışanların sosyal güvenceye erişimini doğrudan riske atıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KAYIT DIŞI İSTİHDAM NEDİR?

Kayıt dışı istihdam; çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma günleri ile ücretlerinin eksik gösterilmesi anlamına geliyor. Yalnızca sigortasız işçi çalıştırılması değil, eksik prim veya düşük ücret bildirimi de kayıt dışı istihdam kapsamında değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre sigortalı çalışmak anayasal bir hak olmasının yanında hem işçi hem de işveren açısından yasal bir zorunluluk niteliği taşıyor. Çalışanın kendi isteğiyle sigortasız çalışmayı kabul etmesi dahi hukuki açıdan geçerlilik taşımıyor.

Sigortasız çalışma yalnızca bugünü değil emeklilik hakkını da etkiliyor.

"İYİ NİYET" AĞIR SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR

Özellikle emekli aylığı, dul ve yetim maaşı ya da sosyal yardım alan bazı kişilerin hak kaybı yaşamamak amacıyla kayıt dışı çalışmaya yöneldiği belirtiliyor. Ancak bu taleplerin kabul edilmesi, işveren açısından ciddi mali ve hukuki riskleri beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, işletmelerin çalışan talepleri karşısında mevzuattan taviz vermemesi gerektiğini vurgularken, aksi durumda yüksek idari para cezaları ve ağır yaptırımlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, eksik prim bildiriminin de kayıt dışı istihdam kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR HANGİ HAKLARDAN MAHRUM KALIYOR?

Kayıt dışı çalışan kişiler birçok temel sosyal güvenceyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bunların başında:

  • Emeklilik hakkı,
  • Malullük aylığı,
  • Ölüm aylığı,
  • İşsizlik sigortası,
  • Genel Sağlık Sigortası güvencesi,
  • İş kazası ve meslek hastalığına karşı koruma geliyor.

Ayrıca sigortasız çalışanlar; kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, hafta tatili ve analık izni gibi temel işçilik haklarından da mahrum kalabiliyor.

İş kazalarında sigortasız çalışanlar ciddi hak kayıpları yaşayabiliyor.

İŞVERENLER İÇİN DE BÜYÜK RİSK

Sosyal güvenlik uygulamalarında temel yaklaşımın cezalandırmadan çok rehberlik olduğu belirtilirken, kayıt dışı istihdamın işletmeleri uzun vadede ciddi mali yüklerle karşı karşıya bıraktığı ifade ediliyor.

Kayıt dışı çalışmanın tespiti halinde işverenleri bekleyen başlıca riskler şöyle sıralanıyor:

  • Yüksek idari para cezaları,
  • Prim teşviklerinin iptali,
  • İş kazalarında ağır hukuki sorumluluk,
  • Ticari faaliyetleri aksatabilecek mali yükümlülükler.

Uzmanlar, işverenlerin riskli yöntemler yerine devletin sunduğu istihdam teşviklerinden yararlanarak kayıtlı sistemi tercih etmesinin daha güvenli bir yol olduğunun altını çiziyor.

EKONOMİK DENGELER DE ZARAR GÖRÜYOR

Kayıt dışı istihdamın yalnızca çalışan ve işveren ilişkisini etkilemediği, ülke ekonomisinde de ciddi tahribat oluşturduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda ortaya çıkan başlıca sorunlar şunlar:

  • Haksız rekabet ortamı oluşması,
  • Vergi ve prim kayıplarının artması,
  • Sosyal güvenlik sisteminin zarar görmesi,
  • Gelir dağılımında adaletsizlik,
  • Ekonomik verilerin güvenilirliğinin zedelenmesi,
  • Verimlilik ve motivasyon kaybı.

ÇALIŞANLAR DURUMLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİR?

Çalışanlar sigorta bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını kısa sürede kontrol edebiliyor.

Bunun için:

  • e-Devlet sistemi,
  • ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi,
  • Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Merkezleri kullanılabiliyor.

Sigortasız çalıştırıldığını veya eksik prim bildirimi yapıldığını düşünen kişiler ise şikâyetlerini ALO 170, SGK müdürlükleri ya da CİMER üzerinden iletebiliyor.

Emekliliğiniz yanmasın: SGK’dan kritik uyarı! Kayıt dışı istihdam nedir, nasıl önlenir?-6

ÜCRET ÖDEMELERİNDE BANKA ZORUNLULUĞU

Mevzuata göre Türkiye genelinde 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu tutuluyor.

Yetkililer, elden ödeme uygulamalarının hem çalışan haklarını riske attığını hem de işletmeleri her çalışan ve her ay için ayrı ayrı uygulanan idari para cezalarıyla karşı karşıya bıraktığını belirtiyor.

"KAYITLI İSTİHDAM GELECEĞE YATIRIMDIR"

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yapılan çağrıda, kayıtlı istihdamın yalnızca yasal bir zorunluluk olmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, kayıtlı çalışmanın işletmelerin sürdürülebilirliği, çalışanların sosyal güvencesi ve ülkenin ekonomik geleceği açısından kritik önem taşıdığı vurgulanarak tüm tarafların bu ortak sorumluluğa sahip çıkması istendi.

Oto ekspertiz ücretlerine tavan fiyat geliyor! Ticaret Bakanlığı’ndan yeni yönetmelik taslağı
SONRAKİ HABER

Oto ekspertizine il ve ilçeye göre tavan fiyat

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler