Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kayıtlı istihdamın önemine dikkat çekilirken, kayıt dışı çalışmanın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi riskler doğurduğu vurgulandı. "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende" sloganıyla yapılan değerlendirmelerde, sigortasız çalışmanın yalnızca bireysel değil toplumsal sonuçlar da doğurduğuna işaret edildi.
KAYIT DIŞI İSTİHDAM NEDİR?
Kayıt dışı istihdam; çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma günleri ile ücretlerinin eksik gösterilmesi anlamına geliyor. Yalnızca sigortasız işçi çalıştırılması değil, eksik prim veya düşük ücret bildirimi de kayıt dışı istihdam kapsamında değerlendiriliyor.
Uzmanlara göre sigortalı çalışmak anayasal bir hak olmasının yanında hem işçi hem de işveren açısından yasal bir zorunluluk niteliği taşıyor. Çalışanın kendi isteğiyle sigortasız çalışmayı kabul etmesi dahi hukuki açıdan geçerlilik taşımıyor.
"İYİ NİYET" AĞIR SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR
Özellikle emekli aylığı, dul ve yetim maaşı ya da sosyal yardım alan bazı kişilerin hak kaybı yaşamamak amacıyla kayıt dışı çalışmaya yöneldiği belirtiliyor. Ancak bu taleplerin kabul edilmesi, işveren açısından ciddi mali ve hukuki riskleri beraberinde getiriyor.
Uzmanlar, işletmelerin çalışan talepleri karşısında mevzuattan taviz vermemesi gerektiğini vurgularken, aksi durumda yüksek idari para cezaları ve ağır yaptırımlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekiyor.
KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR HANGİ HAKLARDAN MAHRUM KALIYOR?
Kayıt dışı çalışan kişiler birçok temel sosyal güvenceyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bunların başında:
Ayrıca sigortasız çalışanlar; kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, hafta tatili ve analık izni gibi temel işçilik haklarından da mahrum kalabiliyor.
İŞVERENLER İÇİN DE BÜYÜK RİSK
Sosyal güvenlik uygulamalarında temel yaklaşımın cezalandırmadan çok rehberlik olduğu belirtilirken, kayıt dışı istihdamın işletmeleri uzun vadede ciddi mali yüklerle karşı karşıya bıraktığı ifade ediliyor.
Kayıt dışı çalışmanın tespiti halinde işverenleri bekleyen başlıca riskler şöyle sıralanıyor:
Uzmanlar, işverenlerin riskli yöntemler yerine devletin sunduğu istihdam teşviklerinden yararlanarak kayıtlı sistemi tercih etmesinin daha güvenli bir yol olduğunun altını çiziyor.
EKONOMİK DENGELER DE ZARAR GÖRÜYOR
Kayıt dışı istihdamın yalnızca çalışan ve işveren ilişkisini etkilemediği, ülke ekonomisinde de ciddi tahribat oluşturduğu belirtiliyor.
Bu kapsamda ortaya çıkan başlıca sorunlar şunlar:
ÇALIŞANLAR DURUMLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİR?
Çalışanlar sigorta bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını kısa sürede kontrol edebiliyor.
Bunun için:
Sigortasız çalıştırıldığını veya eksik prim bildirimi yapıldığını düşünen kişiler ise şikâyetlerini ALO 170, SGK müdürlükleri ya da CİMER üzerinden iletebiliyor.
ÜCRET ÖDEMELERİNDE BANKA ZORUNLULUĞU
Mevzuata göre Türkiye genelinde 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu tutuluyor.
Yetkililer, elden ödeme uygulamalarının hem çalışan haklarını riske attığını hem de işletmeleri her çalışan ve her ay için ayrı ayrı uygulanan idari para cezalarıyla karşı karşıya bıraktığını belirtiyor.
"KAYITLI İSTİHDAM GELECEĞE YATIRIMDIR"
Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yapılan çağrıda, kayıtlı istihdamın yalnızca yasal bir zorunluluk olmadığına dikkat çekildi.
Açıklamada, kayıtlı çalışmanın işletmelerin sürdürülebilirliği, çalışanların sosyal güvencesi ve ülkenin ekonomik geleceği açısından kritik önem taşıdığı vurgulanarak tüm tarafların bu ortak sorumluluğa sahip çıkması istendi.