Türkiye genelinde 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu tutuluyor.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kayıtlı istihdamın önemine dikkat çekilirken, kayıt dışı çalışmanın çalışanlar, işverenler ve ülke ekonomisi açısından ciddi riskler doğurduğu vurgulandı. "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende" sloganıyla yapılan değerlendirmelerde, sigortasız çalışmanın yalnızca bireysel değil toplumsal sonuçlar da doğurduğuna işaret edildi.

Kayıt dışı istihdam, çalışanların sosyal güvenceye erişimini doğrudan riske atıyor.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM NEDİR?

Kayıt dışı istihdam; çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma günleri ile ücretlerinin eksik gösterilmesi anlamına geliyor. Yalnızca sigortasız işçi çalıştırılması değil, eksik prim veya düşük ücret bildirimi de kayıt dışı istihdam kapsamında değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre sigortalı çalışmak anayasal bir hak olmasının yanında hem işçi hem de işveren açısından yasal bir zorunluluk niteliği taşıyor. Çalışanın kendi isteğiyle sigortasız çalışmayı kabul etmesi dahi hukuki açıdan geçerlilik taşımıyor.