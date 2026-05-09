CANLI YAYIN
Geri

Ticaret Bakanlığından "sıfır cep telefonu satışına taksit" açıklaması: Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemelerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yetkisinde olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığından "sıfır cep telefonu satışına taksit" açıklaması: Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Ticaret Bakanlığından "sıfır cep telefonu satışına taksit" açıklaması: Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır.-2

GÜNCEL TAKSİT SINIRLARI
Türkiye'de cep telefonu satışlarında taksit sınırları şu şekilde:

  • 20.000 TL ve altı: En fazla 12 ay taksit.
  • 20.000 TL üzeri: En fazla 3 ay taksit.

Yenilenmişcep telefonları (yetkili yenileme merkezi veya satıcıdan):

  • 25.000 TL ve altı: En fazla 12 ay taksit.
  • 25.000 TL üzeri: En fazla 3 ay taksit.
Anneler Günü piyasayı hareketlendirdi: Sipariş adetleri rekor kırıyor
SONRAKİ HABER

E-ticarete anne dopingi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler