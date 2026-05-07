Türk Telekom dijital geleceğin inşası için faaliyetlerine ve yatırımlarına devam ediyor. 2026'nın ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, FAVÖK performansını kârlılık ile tamamlarken, mobilde de rekor kırdı. Türk Telekom'un, net kârı yıllık bazda yüzde 55.6 artarak 10.5 milyar liraya ulaştı.

Şirket, mobilde rekora imza atarak 32.2 milyon abone sayısına ulaştı. (Haberin fotoğrafları AA Arşiv'den alınmıştır.) 57 MİLYON ABONE Fiber ağını, 5G yatırımlarıyla yeni çağa taşıyan Türk Telekom, 5G'de kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranını da yüzde 62'ye çıkardı. Türk Telekom'un yeni yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı ise 57.2 milyona ulaştı. Şirket, aynı dönemde 712 bin net abone kazanımı ile son 12 yılın en iyi ilk çeyrek performansına imza attı. Son 12 aylık dönemde faturalı net mobil abone kazanımında 4.8 milyon abone ile yeni bir rekor elde eden Türk Telekom'un mobil abone sayısı ise 32.2 milyon olarak kaydedildi.