İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile uluslararası alanda özel havacılık ve uçuş destek hizmetleri sunan Dubai merkezli küresel şirket JETEX işbirliğiyle hayata geçirilen JETEXİGA Genel Havacılık Terminali, düzenlenen törenle açıldı.
JETEX-İGA Terminali İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende konuşan İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'nın güçlü altyapısı ve kesintisiz operasyonuyla başta ülke ekonomisi olmak üzere Türkiye'nin havacılık sektörüne, turizmine, ticaretine ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu söyledi.
İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılığın lideri olduğunu kaydeden Kalyoncu, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden İGA İstanbul Havalimanı, 42 aylık rekor bir inşaat sürecinin ardından bugün 140'tan fazla ülkeye ve 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılığın merkezi konumuna yükselmiştir. Yolcu kapasitesinin 120 milyona taşınması, yılın ikinci yarısında açılacak olan dördüncü pist, otel yatırımları ve bugün faaliyete geçen JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali ile birlikte İGA İstanbul Havalimanı, özel havacılıkta da dünyanın göz bebeği olmaya kararlıdır" dedi.
JETEX Kurucusu ve CEO'su Adel Mardini de İstanbul Havalimanı ile birlikte küresel ağlarını genişletmekten büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Hem özel jet hem de ticari hava yolu yolcuları için son teknolojiye sahip bu deneyimi, titizlikle tasarladık" dedi.
STRATEJİK BİR YATIRIM
Bakan Uraloğlu, "Bu terminal sıradan bir tesis değil, İstanbul Havalimanı'mızı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırımdır. Havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde artıracaktır" dedi. JETEX'in Dubai, Paris, Singapur ve Marakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesi ile İGA'nın operasyonel gücü ve Türk misafirperverliğinin buluştuğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Bu eser, İstanbul'u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline getirecektir" ifadelerini kullandı.
KİŞİYE ÖZEL ARAÇLA TRANSFER
JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali'nin, İstanbul'un küresel havacılıkta olduğu kadar lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de merkezi konuma yerleşmesine katkı sunması bekleniyor.
Uçaklara transferin kişiye özel araçlarla yapıldığı JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali'nden, ticari uçuşlar veya özel uçaklarla seyahat eden yolcular rezervasyon yaptırarak yararlanabiliyor.