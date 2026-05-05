AK Parti, vergi düzenlemeleri içeren 15 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Vergi ve kamu borçlarında taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak, teminatsız tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilecek.
Yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıklar 31 Temmuz 2027'ye kadar beyan edilirse yüzde 0 ile yüzde 5 arasında vergi oranı uygulanacak.
Kurumlar vergisi oranı üretimden ihracat yapanlar için yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e indirilecek.
Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl gelir vergisinden muaf tutulacak.
AK Parti vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifini Meclis'e sundu: Yatırımcıya ciddi Kurumlar Vergisi indirimleri sağlanacak. Vergi ve kamu borcu olanlara 72 aya kadar taksit imkânı geliyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki varlıklar yüzde 5 vergi oranıyla ülkeye getirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Ülke Türkiye, Güvenli Liman Türkiye" hedefinin altyapısını oluşturacak yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, varlık barışına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler; küresel belirsizliklerin arttığı dönemde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde "istikrar adası, güvenli liman olmasını" somut adımlarla güçlendirdiklerinin altını çizdi. Güler, "Kapsamlı reformlar ile birlikte İstanbul'un sermaye, ticaret ve karar alma merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
15 MADDELİK TEKLİF ŞU DEĞİŞİKLİKLERİ İÇERİYOR:
1) VERGİ ÖDEMEDE KOLAYLIK
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanacak. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilecek.
2) TÜRKİYE'YE YERLEŞMELERİ TEŞVİK EDİLECEK
Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Böylece varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin Türkiye'ye yerleşmesi teşvik edilecek.
3) 20 YIL VERGİDEN MÜSTESNA TUTULACAKLAR
Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Düzenleme ile döviz girişinin artırılması ve uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor.
4) NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ
Türkiye'nin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez olmasını sağlamak amacıyla 'Nitelikli Hizmet Merkezi' tanımı yapılıyor.
5) TRANSİTTE % 100 MUAFİYET GELECEK
Yurtdışından alınan malın Türkiye'ye getirilmeden satılması (transit ticaret) ile nitelikli hizmet merkezlerinin kazançlarına yönelik indirim oranı yüzde 95, İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcılar için yüzde 100 olarak belirleniyor.
6) İHRACATA 16 PUAN İNDİRİM
Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında önemli indirimler sağlanıyor. Buna göre, yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranı, ürettiklerini doğrudan ihraç edenler için 16 puan indirimle yüzde 9, diğer ihracatçılar için ise 11 puan indirimle yüzde 14 olarak uygulanacak.
7) MATRAHTAN DÜŞECEKLER
Transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamında sağlanan kazanç indirimlerinin, 'Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi' hesaplamasında matrahtan düşülmesine imkân tanınıyor.
8) İSTANBUL FİNANS MERKEZİ
İstanbul Finans Merkezi'ndeki finansal hizmet ihracatı kazançlarına uygulanan yüzde 100 oranındaki kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031'den 2047 yılına kadar uzatılıyor.
9) DİJİTAL ŞİRKET
Teknogirişim rozeti bulunan şirketlerin paya dönüştürülebilir borçlanma araçları yoluyla yatırım alması kolaylaştırılacak. 'Dijital Şirket' statüsündeki girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutulacak.
10) TEKNO GİRİŞİM
Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı yıllık brüt ücretin 1 katından 2 katına çıkartılıyor.
11) PERSONEL DESTEĞİ
İstanbul Finans Merkezi ve Nitelikli Hizmet Merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personeline gelir vergisi istisnaları getiriliyor.
12) VARLIK BARIŞI TEKLİFTE
Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni vergi barışı düzenlemesi yapılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekip düzenlemeye geçmişten daha fazla ilgi gösterilmesini beklediklerini açıkladı.
13) KAPSAM VE YARARLANACAKLAR
Teklife göre varlık barışından gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek. Yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt içinde olup kayıt dışı kalan aynı tür varlıklar kapsam dahilinde olacak. Beyanın, 31 Temmuz 2027 tarihine kadar yapılması ve bildirilen varlıkların 2 ay içinde Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara transfer edilmesi ya da yurt içinde fiziki olarak bu hesaplara yatırılması zorunlu olacak.
14) KADEMELİ VERGİ İNDİRİMİ
Beyan edilen varlıklara uygulanacak vergi indirimi ise kademeli olacak. Buna göre devlet iç borçlanma senetleri veya kira sertifikaları gibi araçlarda en az 5 yıl tutulacağı taahhüt edilen varlıklar için vergi oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. 4 yıl taahhüt edenlere yüzde 1, 3 yıl taahhüt edenlere yüzde 2, 2 yıl taahhüt edenlere yüzde 3, 1 yıl taahhüt edenlere yüzde 4, hiç taahhüt vermeyenlere ise yüzde 5 oranında vergi uygulanacak.
15) SORUŞTURMA OLMAYACAK
Beyanda bulunulan varlıklar nedeniyle soruşturma ya da ceza uygulanmayacak.