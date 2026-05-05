Teknogirişim rozeti bulunan şirketlerin paya dönüştürülebilir borçlanma araçları yoluyla yatırım alması kolaylaştırılacak. 'Dijital Şirket' statüsündeki girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutulacak.Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırı yıllık brüt ücretin 1 katından 2 katına çıkartılıyor.İstanbul Finans Merkezi ve Nitelikli Hizmet Merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personeline gelir vergisi istisnaları getiriliyor.Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni vergi barışı düzenlemesi yapılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekip düzenlemeye geçmişten daha fazla ilgi gösterilmesini beklediklerini açıkladı.Teklife göre varlık barışından gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek. Yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt içinde olup kayıt dışı kalan aynı tür varlıklar kapsam dahilinde olacak. Beyanın, 31 Temmuz 2027 tarihine kadar yapılması ve bildirilen varlıkların 2 ay içinde Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara transfer edilmesi ya da yurt içinde fiziki olarak bu hesaplara yatırılması zorunlu olacak.Beyan edilen varlıklara uygulanacak vergi indirimi ise kademeli olacak. Buna göre devlet iç borçlanma senetleri veya kira sertifikaları gibi araçlarda en az 5 yıl tutulacağı taahhüt edilen varlıklar için vergi oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.4 yıl taahhüt edenlere yüzde 1, 3 yıl taahhüt edenlere yüzde 2, 2 yıl taahhüt edenlere yüzde 3, 1 yıl taahhüt edenlere yüzde 4, hiç taahhüt vermeyenlere ise yüzde 5 oranında vergi uygulanacak.Beyanda bulunulan varlıklar nedeniyle soruşturma ya da ceza uygulanmayacak.