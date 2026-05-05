Kurban Bayramı yaklaşırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde geldi. Bayram tatili 9 güne uzatıldı. Bu yıl arife günü 26 Mayıs, Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bu tatil süreci 1.5 gün idari izinle 9 güne uzatıldı. Tabii bu kamu çalışanları için. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa olacak.
Ancak kimi şirketler personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatabilecek. Tabii bayramda çalışacak pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. İşte detayları...
Bayramda çalışmak zorunlu mu?
İşçilerin bayram günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi bayram günlerinde çalışmak zorunda değil.
Ücret hesabı nasıl yapılıyor?
Resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bu sürelerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Eğer bayram tatili işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o günlük ücret yüzde 50 daha artırılıyor.
Arife günü çalışan fazla mesai ücreti mi alır?
Arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılıyor. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştiriliyor.
Bayramda fazla mesai ücreti ödenir mi?
Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor. Fazla çalışmalar yüzde 50 zamlı veriliyor.
Bayram tatili idari izinle uzatılırsa ücrette değişiklik olur mu?
İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 9 gün tatil yaptırabiliyor. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Ancak idari izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 9 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı maaşını tam alacak.
Para yerine izin kullandırılması mümkün mü?
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor.
Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı bulunuyor. İşveren işçisini bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulamasına başvuramıyor.
EN AZ 5.505 TL EK ÖDEME
İlave ödeme ne kadar olur?
Kurban Bayramı'nda çalışanlara tam maaşına ilaveten 4.5 günlük ek ödeme yapılacak. Asgari ücretli bir çalışana, tam maaşına ilaveten şu kadar ek ödeme yapılacak:
Aylık brüt ücret: 33.030 TL
Günlük ücret: 1.101 TL
4.5 günlük ek ödeme: 4.954,50 TL
Cumartesi günü hafta tatili olanlar: 3.5 günlük ek ödeme: 3.853,50 TL
Cumartesi için ek ödeme (% 50 zamlı): 1.651,50 TL Toplam: 5.505 TL
