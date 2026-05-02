Anneler Günü, her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanıyor. Bu yıl, 10 Mayıs tarihine denk geliyor. Annelerine hediyeleriyle sürpriz yapmak isteyenler, listelerini yapmaya, alışveriş sepetlerini doldurmaya başladı. Perakende sektörü de hareketlendi.
Markalar, Anneler Günü'ne özel kampanyalarını hazırlarken, harcamalardaki artış da dikkat çekti.
150 MİLYAR TL CİRO TAHMİNİ
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu özel gün için harcamalardaki artışı şöyle anlattı: "Merkez Bankası verilerine baktığımızda 2025'in Anneler Günü haftasında giyim, aksesuar, beyaz eşya, elektrik elektronik, mücevher, mobilya, ev tekstili, sağlık-kozmetik ve yemek kategorilerindeki kartlı harcamada yaklaşık 4.7 milyar liralık bir artış görülüyor. Bahsettiğim ürün gruplarında Anneler Günü'nden önceki hafta 114.5 milyar lira olan kartlı harcama tutarı, Anneler Günü haftasında 119.2 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yıl Anneler Günü haftasında hediyelik kategorilerinde kartlı harcamada bir önceki haftaya göre 6 milyarlık bir artışla 150 milyar liralık bir ciro olabileceğini tahmin ediyoruz."
TAKI, KOZMETİK VE GİYİM ÖNDE
Dini bayramlar ve özel günler için hediyelik alışverişinin sektörde belli kategorilere hareketlilik getirdiğini söyleyen Öncel, "Anneler Günü en çok hediyelik alışverişin yapıldığı özel günler arasında ilk sırada yer alıyor. Bu özel günde hediyelik olarak çiçeğin yanı sıra en çok mücevher, takı, kozmetik, giyim, elektronik eşya ve küçük ev aletleri tercih ediliyor" dedi.
Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte 10 Mayıs öncesi hediye hazırlıkları hızlanırken perakende sektöründe hareketlilik başladı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)
KAMPANYALAR BAŞLADI
Markaların her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'ne özel, farklı segmentlere hitap eden kampanyalar ve avantajlı teklifler hazırladığını anlatan Öncel, "Hediyelik için online alışverişi tercih edenler siparişlerini vermeye başladı. Fiziki mağazalarda ise alışverişin büyük bölümünün 9 Mayıs'ta gerçekleşmesini bekliyoruz. 9 Mayıs'ta mücevher, takı ve kozmetik ürünlerinin adet satışlarında yüzde 100, giyim, aksesuar ve küçük ev aletlerinde ise yüzde 25-30 civarında artış olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.