Borsaya 1 Mayıs ayarı: Takas işlemlerinin tarihi değişti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 4 Mayıs Pazartesi günü, yarınki işlemlerin takası 5 Mayıs Salı günü gerçekleşecek.

BORSA'YA 1 MAYIS AYARI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 4 Mayıs Pazartesi günü, yarınki işlemlerin takası 5 Mayıs Salı günü gerçekleşecek.

Borsada, 1 Mayıs Cuma günü işlem yapılmayacak.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak olup, 30 Nisan tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

