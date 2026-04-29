AJet, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlara yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Vergiler dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler, sınırlı sayıda koltuk için kısa süreli erişime açıldı. Kampanya, geniş uçuş ağı ve erişilebilir fiyatlarıyla öne çıkıyor.
İlk etapta 50 bin koltuğun satışa çıkarıldığı kampanya kapsamında, yolcular farklı coğrafyalara uzanan rotalarda seyahat planı yapabilecek.
AVRUPA'DAN ORTA ASYA'YA UZANAN GENİŞ AĞ
Şirketin paylaştığı bilgilere göre kampanya; Avrupa şehirlerinden Orta Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir destinasyon yelpazesini kapsıyor.
Öne çıkan bazı rotalar şöyle:
Bu hatlar üzerinden çok sayıda ülkeye uygun fiyatlı ulaşım imkanı sağlanıyor.
BİLET FİYATLARI VE KOLTUK SAYISI
Kampanya kapsamında belirlenen başlangıç fiyatları dikkat çekiyor.
Türkiye çıkışlı "Basic" biletler: 60 dolar
Türkiye varışlı "Basic" biletler: 50 Euro
Toplamda 50 bin koltuk, kampanya dahilinde satışa sunuldu.
SATIŞ TAKVİMİ SINIRLI SÜRELİ
İndirimli biletler bugün saat 11.00 itibarıyla satışa açıldı. Kampanya, yarın saat 23.59'a kadar devam edecek.
Satın alınan biletler ise:
4 Mayıs - 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
BAGAJ HİZMETLERİNDE DE İNDİRİM VAR
Kampanya yalnızca bilet fiyatlarını değil, ek hizmetleri de kapsıyor. Seçili hatlarda bagaj ücretlerinde de indirim uygulanıyor.
Kabin bagajı: 9 Euro
10 kilogram uçak altı bagaj: 9 Euro
Bu hizmetler, "Basic" biletlere ek olarak satın alınabiliyor.
BİLET SATIN ALMA KANALLARI
Yolcular kampanyalı biletlere farklı satış kanalları üzerinden ulaşabiliyor:
ÇOK SAYIDA ÜLKEDE GEÇERLİ
Kampanya; Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyada geçerli olacak.
Kapsam dahilindeki bazı ülkeler:
KISA SÜRELİ FIRSAT
Sınırlı sayıda koltukla sunulan kampanya, özellikle yaz dönemi öncesinde yurt dışı planı yapan yolcular için dikkat çeken bir seçenek oluşturuyor. Belirlenen süre içinde yapılan rezervasyonlarla, geniş destinasyon ağına daha uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün.