Bu hizmetler, "Basic" biletlere ek olarak satın alınabiliyor.

Kampanya yalnızca bilet fiyatlarını değil, ek hizmetleri de kapsıyor. Seçili hatlarda bagaj ücretlerinde de indirim uygulanıyor.

Türkiye varışlı biletlerde başlangıç fiyatı 50 Euro olarak belirlendi. BAGAJ HİZMETLERİNDE DE İNDİRİM VAR

Londra, Amsterdam ve Viyana gibi şehirler kampanya rotaları arasında yer alıyor.

BİLET SATIN ALMA KANALLARI

Yolcular kampanyalı biletlere farklı satış kanalları üzerinden ulaşabiliyor:

AJet'in resmi internet sitesi

Mobil uygulama

Çağrı merkezi

Yetkili satış acenteleri

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE GEÇERLİ

Kampanya; Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyada geçerli olacak.

Kapsam dahilindeki bazı ülkeler:

Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda

İsviçre, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya

İsveç, Danimarka, Macaristan

Balkan ülkeleri

Azerbaycan, Gürcistan, Rusya

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan

Cezayir ve Mısır

KISA SÜRELİ FIRSAT

Sınırlı sayıda koltukla sunulan kampanya, özellikle yaz dönemi öncesinde yurt dışı planı yapan yolcular için dikkat çeken bir seçenek oluşturuyor. Belirlenen süre içinde yapılan rezervasyonlarla, geniş destinasyon ağına daha uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün.