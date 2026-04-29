AJet'ten 60 dolara yurt dışı bileti: Hangi ülkelere indirim var? Uçuş tarihleri

AJet, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarında 50 bin koltuğu 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Sadece 30 Nisan saat 23.59’a kadar sürecek olan kampanya Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir ağı kapsıyor.

  • AJet, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda vergiler dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla 50 bin koltuk için indirim kampanyası başlattı.
  • Kampanya bugün saat 11.00'de başladı ve yarın saat 23.59'a kadar devam edecek, biletler 4 Mayıs - 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
  • İndirimli biletler Londra, Amsterdam, Stockholm, Viyana, Taşkent ve Cezayir gibi Avrupa'dan Orta Asya ve Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir destinasyon ağını kapsıyor.
  • Türkiye çıkışlı Basic biletler 60 dolar, Türkiye varışlı Basic biletler 50 Euro olarak belirlendi.
  • Seçili hatlarda kabin bagajı ve 10 kilogram uçak altı bagaj 9 Euro'ya sunuluyor.

AJet, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlara yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Vergiler dahil 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler, sınırlı sayıda koltuk için kısa süreli erişime açıldı. Kampanya, geniş uçuş ağı ve erişilebilir fiyatlarıyla öne çıkıyor.

İlk etapta 50 bin koltuğun satışa çıkarıldığı kampanya kapsamında, yolcular farklı coğrafyalara uzanan rotalarda seyahat planı yapabilecek.

AJet'in indirim kampanyasıyla yurt dışı uçuşlarda fiyatlar 60 dolardan başlıyor.

AVRUPA'DAN ORTA ASYA'YA UZANAN GENİŞ AĞ

Şirketin paylaştığı bilgilere göre kampanya; Avrupa şehirlerinden Orta Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir destinasyon yelpazesini kapsıyor.

Öne çıkan bazı rotalar şöyle:

  • Londra
  • Amsterdam
  • Stockholm
  • Viyana
  • Taşkent
  • Cezayir

Bu hatlar üzerinden çok sayıda ülkeye uygun fiyatlı ulaşım imkanı sağlanıyor.

BİLET FİYATLARI VE KOLTUK SAYISI

Kampanya kapsamında belirlenen başlangıç fiyatları dikkat çekiyor.

Türkiye çıkışlı "Basic" biletler: 60 dolar
Türkiye varışlı "Basic" biletler: 50 Euro

Toplamda 50 bin koltuk, kampanya dahilinde satışa sunuldu.

SATIŞ TAKVİMİ SINIRLI SÜRELİ

İndirimli biletler bugün saat 11.00 itibarıyla satışa açıldı. Kampanya, yarın saat 23.59'a kadar devam edecek.

Satın alınan biletler ise:

4 Mayıs - 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Türkiye varışlı biletlerde başlangıç fiyatı 50 Euro olarak belirlendi.

BAGAJ HİZMETLERİNDE DE İNDİRİM VAR

Kampanya yalnızca bilet fiyatlarını değil, ek hizmetleri de kapsıyor. Seçili hatlarda bagaj ücretlerinde de indirim uygulanıyor.

Kabin bagajı: 9 Euro
10 kilogram uçak altı bagaj: 9 Euro

Bu hizmetler, "Basic" biletlere ek olarak satın alınabiliyor.

Londra, Amsterdam ve Viyana gibi şehirler kampanya rotaları arasında yer alıyor.

BİLET SATIN ALMA KANALLARI

Yolcular kampanyalı biletlere farklı satış kanalları üzerinden ulaşabiliyor:

  • AJet'in resmi internet sitesi
  • Mobil uygulama
  • Çağrı merkezi
  • Yetkili satış acenteleri

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE GEÇERLİ

Kampanya; Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyada geçerli olacak.

Kapsam dahilindeki bazı ülkeler:

  • Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda
  • İsviçre, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya
  • İsveç, Danimarka, Macaristan
  • Balkan ülkeleri
  • Azerbaycan, Gürcistan, Rusya
  • Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan
  • Cezayir ve Mısır

KISA SÜRELİ FIRSAT

Sınırlı sayıda koltukla sunulan kampanya, özellikle yaz dönemi öncesinde yurt dışı planı yapan yolcular için dikkat çeken bir seçenek oluşturuyor. Belirlenen süre içinde yapılan rezervasyonlarla, geniş destinasyon ağına daha uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün.

