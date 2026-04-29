Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin, Türkiye'den doğarak bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir marka ve dönüşüm modeli haline geldiğini ifade etti. " ULAŞIM SEKTÖRÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR" Ulaşım sektörünün, tarih boyunca medeniyetlerin gelişiminde ve insanlığın ilerleyişinde kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Uraloğlu, sektörün günümüzde sera gazı emisyonları içindeki payına ilişkin çarpıcı veriler paylaşarak, "Günümüzde ulaşım sektörü sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık yüzde 21'lik payla dünyada üçüncü, yüzde 17,6'lık payla Türkiye'de ise ikinci sırada. Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol üstlendiğini ya da üstlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu. Küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçeklerin sektörü dönüşüme zorladığını belirten Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Sıfır Atık Vakfı ile imzalanan iş birliği protokolünün bu sorumluluk anlayışının somut bir yansıması olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Bakanlık olarak çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir kurumsal birikim oluşturduklarını belirtti.

"PROTOKOLLE ULAŞTIRMA PROJELERİNDE ATIK YÖNETİMİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK" 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğin ekonomik kalkınmayla birlikte ele alındığını vurgulayan Uraloğlu, imzalanan protokolün kapsamına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Protokol, ulaştırma ve altyapı sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi, döngüsel ekonomi modelinin benimsenmesi ve yeşil altyapı uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla hazırlandı. Protokolle ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artıracağız, limanlarımızda, havalimanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart haline getireceğiz, sürdürülebilir ulaşım bilincini yolcularımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza yaygınlaştıracağız. Kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla, her projemizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiriyoruz." Bakanlık olarak Sıfır Atık Vakfı ile güçlü bir iş birliği içinde somut projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Uraloğlu, daha temiz bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünya hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından Uraloğlu ve Ağırbaş iş birliği protokolünü imzaladı. SEKTÖREL DÖNÜŞÜMDE SIFIR ATIK PERSPEKTİFİ Protokol ile birlikte ulaştırma ve altyapı alanlarında çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla eğitim programları, çalıştaylar, seminerler ve teknik iş birlikleri hayata geçirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ; ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek faaliyetlerde bilgi, deneyim ve kurumsal kapasitesini Sıfır Atık Vakfı ile paylaşarak, sektörde iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Sıfır Atık Vakfı ise, sürdürülebilir ulaşım, yeşil altyapı ve çevresel etkilerin azaltılması konularında proje geliştirme, farkındalık artırma ve uluslararası iyi uygulamaların Türkiye'ye kazandırılması süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Bu iş birliği sayesinde, ulaştırma kaynaklı atıkların azaltılması ve kaynak verimliliğinin artırılması yönünde somut adımlar atılması hedeflenmektedir. Ortak Akıl ve Çok Paydaşlı İş Birliği Protokol kapsamında taraflar; tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini müştereken yürütecek, iletişim ve tanıtım faaliyetlerini eşgüdüm içinde gerçekleştirecekler.







Bu güçlü iş birliği ile ayrıca, Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu ile 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) gibi küresel platformlarda Türkiye'nin öncü rolünü güçlendirecek ortak çalışmalar yürütülmesi öngörülmektedir.

Akademik araştırmaların desteklenmesi, veri paylaşımı, müfredat geliştirme ve teknik kapasite artırımı gibi alanlarda sağlanacak karşılıklı katkılar da sürdürülebilirlik ekosisteminin güçlenmesine önemli katkı sunacak. Böylece, yalnızca bugünün değil, geleceğin ulaşım ve altyapı sistemleri de çevreyle uyumlu bir anlayışla şekillendirilecek.

SIFIR ATIK, TÜM SİSTEMLERİ DÖNÜŞTÜREN BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM



Sıfır Atık yaklaşımı, çevre politikalarının dışında; üretimden tüketime, şehirleşmeden ulaşıma kadar tüm sistemleri dönüştüren bütüncül yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Sıfır Atık Vakfı, bu anlayışı Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonu çerçevesinde, ulusal ölçekte güçlendiren temaslarını sıklaştırmaktadır. Ulaştırma ve altyapı gibi yüksek etki alanına sahip sektörlerde sıfır atık yaklaşımının benimsenmesi; sadece çevresel fayda üretmekle kalmayacak, aynı zamanda ekonomik verimliliği artıracak, kaynak kullanımını optimize edecek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlayacaktır. Bu dönüşüm, ortak akıl ve kolektif sorumluluk bilinciyle mümkün olacaktır.

Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonu, yerelden küresele uzanan güçlü bir çağrıdır: Doğayla uyumlu kalkınma mümkündür. Bu doğrultuda atılan her adım, sadece bugünü değil, yarının dünyasını da inşa etmektedir. Sıfır Atık Vakfı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında tesis edilen bu iş birliği, sürdürülebilir geleceğe giden yolda stratejik bir eşik olarak tarihe geçecektir.