Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, yenilenebilir enerjide küresel pazarlara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Daha entegre bir yaklaşımla Avrupa ve ABD'ye yönelik bazı çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bunlar netleşecek" dedi.

Kalyon Grubu'nun Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline sahip olduğunu anımsatan Elvan, güneş ve rüzgarda 2 bin megavatın üzerinde üretim kapasitesine ulaştıklarını bildirdi.

Elvan, yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Karapınar'da 500 megavatlık bir yatırım devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yurt dışına açılma yönünde birtakım girişimler söz konusu. Kalyon Grubu'nun entegre bir tesisi var. Yeni bir hücre yatırımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz."



TÜRKİYE MERKEZ OLACAK

"Türkiye önümüzdeki süreçte küresel ölçekte bir enerji merkezi olacak. Sadece fiziksel altyapı itibarıyla söylemiyorum. Ticaretiyle, fiyatlandırmasıyla, serbestleşme yapısıyla bir bütün olarak ele aldığımızda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde özellikle enerji alanında çok önemli aşamalar kat edeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.