Kıdem tazminatında rakamı artıran formül: Yol, yemek ve primler brüte dahil mi?

Kıdem tazminatı alırken sadece çıplak maaşınıza bakmayın. Milyonlarca çalışanın gözden kaçırdığı 'giydirilmiş ücret' detayıyla tazminat miktarını artırmak mümkün. Peki yol ve yemek yardımı hesaba nasıl dahil edilir? İstifa edenler hangi şartlarda tazminat alabilir? İşte kuruşu kuruşuna tazminat hesabı ve tutarı yükselten gizli kalemler.

  • Kıdem tazminatı hesaplamasında maaş dışındaki yemek, yol, giyim, sağlık, kira ve eğitim gibi düzenli ödemelerden oluşan 'giydirilmiş brüt ücret' kullanılarak tazminat tutarı artırılabiliyor.
  • Kıdem tazminatı alabilmek için işten çıkışın çalışan kaynaklı olmaması ve son iş yerinde en az 1 yıl çalışılmış olması gerekiyor.
  • Emeklilik, askerlik ve kadın çalışanlar için evlilik sonrası işten ayrılma gibi özel durumlarda kendi isteğiyle ayrılanlara da kıdem tazminatı ödeniyor.
  • Yargıtay kararlarına göre son bir yıl içinde maaşa zam yapılmışsa hesaplamada son ücret esas alınıyor.
  • Düzenli olmayan primler, yıllık izin ücretleri, bayram harçlıkları ve doğum-evlenme yardımları kıdem tazminatı hesabına dahil edilmiyor.

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı, belirli şartlar altında alınabiliyor. Ancak çoğu kişinin bilmediği detaylar sayesinde tazminat tutarını artırmak da mümkün. Özellikle hesaplama yönteminde yer alan "giydirilmiş brüt ücret" detayı, alınacak rakamı doğrudan etkiliyor.

Mevzuata göre kıdem tazminatı alabilmek için işten çıkışın çalışan kaynaklı olmaması gerekiyor. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar genel kural olarak bu haktan yararlanamıyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, bazı özel durumlar istisna oluşturuyor. Emeklilik, askerlik ve kadın çalışanlar için evlilik sonrası işten ayrılma gibi hallerde kıdem tazminatı alınabiliyor. Bunun yanı sıra emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayan çalışanlar da bu haktan faydalanabiliyor.

Tazminat alabilmenin bir diğer şartı ise son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken temel alınan unsur son alınan brüt maaş oluyor. Her çalışma yılı için bir brüt maaş tutarında ödeme hesaplanıyor.

Bir yıldan artan süreler de hesaba dahil ediliyor ve oransal olarak ekleniyor. Böylece toplam çalışma süresi üzerinden net bir tazminat miktarı ortaya çıkıyor.

"GİYDİRİLMİŞ ÜCRET" DETAYI TUTARI ARTIRIYOR

Tazminat hesabında kritik nokta sadece maaş değil. Maaş dışındaki bazı ödemelerin de eklenmesiyle oluşan "giydirilmiş brüt ücret", toplam tutarı yükseltebiliyor.

Bu kapsamda yemek, yol, giyim, sağlık, kira, yakacak, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı gibi düzenli ödemeler hesaplamaya dahil ediliyor. Ayrıca sürekli ödenen primler ile işveren tarafından karşılanan özel sağlık ve hayat sigortası primleri de bu kaleme ekleniyor.

HANGİ ÖDEMELER HESABA DAHİL EDİLMEZ?

Her ödeme tazminat hesabına girmiyor. Düzenli olmayan primler ve tek seferlik ödemeler hesaplama dışında tutuluyor.

Yıllık izin ücretleri, bayram harçlıkları, teşvik ikramiyeleri, seyahat primleri ve doğum, evlenme ya da ölüm yardımları bu kapsamda değerlendirilmiyor.

YOL VE YEMEK DETAYI ÖNEM TAŞIYOR

Çalışana sağlanan yan haklar da hesaplamada belirleyici rol oynuyor. Aylık yol parası, servis hizmeti ya da araç yardımı brüt ücrete ekleniyor.

İşyerinde verilen yemek ya da servis hizmeti için de bir bedel hesaplanarak tazminata dahil ediliyor. Evden çalışanlara sağlanan düzenli internet ve elektrik destekleri de bu kapsamda değerlendiriliyor.

SON ÜCRET ESAS ALINIYOR

Hesaplama yapılırken çalışanlara son bir yıl içinde yapılan ödemelerin toplamı dikkate alınıyor. Bu tutar 365'e bölünerek günlük kazanç belirleniyor, ardından 30 ile çarpılarak aylık karşılığı hesaplanıyor.

Yargıtay kararlarına göre yıl içinde maaşa zam yapılmışsa, hesaplamada son ücret esas alınıyor. Bu da tazminat tutarının artmasına neden olabiliyor.

Kıdem tazminatında doğru hesaplama, çalışanın alacağı toplam tutarı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle özellikle yan hakların ve düzenli ödemelerin eksiksiz şekilde hesaplamaya dahil edilmesi büyük önem taşıyor.

Gram altına 2.750 TL'lik artış mı geliyor? İslam Memiş mayıs ayını işaret etti
SONRAKİ HABER

Altında mayıs sinyali!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler