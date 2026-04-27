Emeklilik, askerlik ve kadın çalışanlar için evlilik sonrası işten ayrılma gibi özel durumlarda kendi isteğiyle ayrılanlara da kıdem tazminatı ödeniyor.

Mevzuata göre kıdem tazminatı alabilmek için işten çıkışın çalışan kaynaklı olmaması gerekiyor. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar genel kural olarak bu haktan yararlanamıyor.

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı, belirli şartlar altında alınabiliyor. Ancak çoğu kişinin bilmediği detaylar sayesinde tazminat tutarını artırmak da mümkün. Özellikle hesaplama yönteminde yer alan "giydirilmiş brüt ücret" detayı, alınacak rakamı doğrudan etkiliyor.

Emeklilik, askerlik ve kadın çalışanlar için evlilik sonrası işten ayrılma gibi hallerde kıdem tazminatı alınabiliyor. Bunun yanı sıra emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayan çalışanlar da bu haktan faydalanabiliyor.

Tazminat alabilmenin bir diğer şartı ise son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.