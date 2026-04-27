CANLI YAYIN
Geri

Gram altına 2.750 TL'lik artış mı geliyor? İslam Memiş mayıs ayını işaret etti

Küresel savaş gerilimi ve manipülatif haber akışları piyasaları dalgalandırmayı sürdürürken, altın ve emtia fiyatlarında belirsizlik artıyor. Finans Analisti İslam Memiş, Mayıs ayında ons altında yükseliş beklendiğini belirtirken yatırımcılara "fiyata değil miktara odaklanın" uyarısında bulundu. Öte yandan sahte altın ve dolandırıcılık olaylarının arttığını vurgulayan Memiş, yasal düzenleme eksikliğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Gram altına 2.750 TL’lik artış mı geliyor?

Savaş gerilimi ve jeopolitik belirsizlik altın piyasasında dalgalı seyri körüklüyor. Manipülatif haber akışlarının etkisiyle yatırımcılar yön bulmakta zorlanıyor. A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, bu ortamın yıl sonuna kadar süreceğini vurgulayarak "Bu manipülasyon piyasasını bilerek veya bilmeyerek devam ettirecekler, burada tereddüdümüz yok" ifadelerini kullandı.

FED VE ECB KARARLARI KRİTİK HAFTAYI ŞEKİLLENDİRİYOR

Bu hafta merkez bankalarının faiz kararları küresel piyasalar açısından belirleyici olacak. Memiş, "Çarşamba akşamı FED faiz kararını açıklayacak, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası kararını duyuracak. Cuma günü ise İşçi Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı. Bu da gerilimi ve belirsizliği artırıyor" sözleriyle haftanın önemini vurguladı.

MAYIS AYI İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Piyasalardaki dalgalı seyir devam ederken Mayıs ayına ilişkin dikkat çeken bir beklenti gündeme geldi. Memiş, "Önümüzde iki seçenek var; ya savaş ya barış. Belirsizlik sürdükçe dalgalanma devam eder. Ancak Mayıs ayında bir tepki alımı gelebilir. Ons altında 2.400-2.500 dolar, gram altında ise 2.700-2.750 lira aralığı görülebilir" öngörüsünü paylaştı.

ALTIN VE PETROLDE SON DURUM

Emtia piyasalarında haftaya yükselişle girildi. Ons altın 2.313 dolar seviyesinden haftaya başlarken petrolde yaklaşık yüzde 1'lik artışla 107 dolar seviyesi öne çıktı. Memiş, İsrail'in bölgesel savaş isteğine yönelik haber akışlarının piyasalardaki belirsizliği artırmayı sürdürdüğünü belirtti.

"UCUZ ALTIN" TUZAĞINA DİKKAT

Altın yatırımcılarını uyaran Memiş, piyasadaki dolandırıcılık riskinin giderek büyüdüğüne dikkat çekti. "Altının ucuzu diye bir şey yoktur. Bu tür arayışlar yatırımcıyı dolandırıcılığa açık hale getirir. Sosyal medyada sahte satış yapan çok sayıda kişi var ve bu durum devam ediyor" ifadelerini kullanan Memiş, gram altın 2.700 lirayken 2.000 liraya altın bulmayı beklemenin mantıkla bağdaşmadığını vurguladı.

SAHTE ALTIN ÇETELERİNE TEPKİ

Sektörün en büyük sorunlarından birinin sahte altın dolandırıcılığı olduğunu belirten Memiş, mevcut sistemin yetersiz kaldığını söyledi. "Dolandırıcılar müşteri gibi davranarak kuyumcuları dolaşıyor. Kamera kayıtları olmasına rağmen ciddi yaptırımlar uygulanmıyor ve bu kişiler karakoldan rahatlıkla çıkabiliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Operasyonlara rağmen sahte altınların piyasada dolaşmaya devam ettiğini de vurgulayan Memiş, "Yakalanan birkaç kişi sorunu çözmüyor. Asıl mesele piyasaya sürülen sahte ürünlerin kimler tarafından dağıtıldığı. Yüzlerce kişi bu sahte altınları dolaşıma sokuyor" ifadelerini kullandı.

YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Sorunun çözümünün ancak yasal düzenlemelerle mümkün olduğunu vurgulayan Memiş, yetkililere çağrıda bulundu. Ticaret Bakanı'na bizzat çözüm önerileri ilettiğini de aktaran Memiş, "Taklit ürünlerin çarşıda ve internette satışı yasaklanmalı. Bu düzenlemeler gelmeden ne sektör ne de yatırımcı rahat eder" ifadelerini kullandı.

ANLIK ALTIN FİYATLARI