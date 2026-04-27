Bakan Şimşek, kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetişimi güçlendirmeye yönelik reformlar üzerinde çalıştıklarını ve merkezi yönetim bütçesi için mali kuralların oluşturulduğunu kaydetti.

Şimşek, Türkiye'nin son 22 yılda enerji ithalatı için yaklaşık 1,1 trilyon dolar harcadığını belirterek yeşil dönüşümün bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, petrol fiyatının yıl genelinde ortalama 80 dolar olması durumunda enflasyonun Orta Vadeli Program'daki senaryoya göre yaklaşık 3 puan daha yüksek gerçekleşebileceğini ifade etti.

Şimşek, kurumlar vergisi oranlarını ileride değiştirmeyi veya geri adım atmayı öngörmediklerini belirterek bunun uzun vadeli bir program olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı kaynaklı gelirler için 20 yıl boyunca vergi alınmayacağını ve Cumhurbaşkanı'na uygulamanın süresi ile varlıkların nerede tutulacağına ilişkin yetki verileceğini açıkladı.

Program kapsamında Türkiye'ye gelecek sermayeye uygulanacak verginin sorulması üzerine Şimşek, konuya ilişkin TBMM'den kanun çıkarılacağını söyledi. KANUNUN ÇIKMASIYLA CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ VERİLECEK Şimşek, uygulamanın, Türkiye'de uzun süre tutulacak şekilde gelecek sermayeye yönelik olacağına işaret ederek, "Bunun üstüne çalışıyoruz ama şu an sadece genel çerçeve ortaya çıkmış durumda. Kanunun çıkmasıyla Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Önceden bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez" vizyonu kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kurumlar vergisine ilişkin yapılacak düzenlemelerin gelecekte değiştirilip değiştirilmeyeceği yönündeki soruya Bakan Şimşek, "Biz istikrara ve öngörülebilirliğe inanıyoruz. Bu çerçevede, kurumlar vergisi oranlarını ileride değiştirmeyi ya da geri adım atmayı öngörmüyoruz. Bu, uzun vadeli bir programdır." i fadeleriyle yanıt verdi.

"Yurt içi aktiviteler kaynaklı gelirler istisna kapsamında olmayacak. Örneğin, Türkiye'de istihdam oluşturan ya da Türkiye'de yerleşik bir şirketle bağlantılı olarak elde edilen gelirler, genel hükümler çerçevesinde vergilendirilmeye devam edilecek. Buna karşılık, yurt dışı kaynaklı gelirler için 20 yıl boyunca vergi alınmayacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı'na, uygulamanın süresi ile varlıkların nerede ve hangi araçlarda tutulacağına ilişkin esasları belirleme yetkisi verilecek. Bir örnek vermek gerekirse paranızı 10 yıl boyunca Türk lirasında tutmak istiyorsanız vade boyunca belki sıfır vergi olacak ama bunu bir seneden az bankada tutmak isterseniz belki oranda vergi olacak diyebiliriz."

Yurt dışındaki gelir, kira, emekli maaşı gibi gelirlerin Türkiye'ye getirilmesi halinde vergilendirmeye tabi olmayacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

Bakan Şimşek, imalat sektörü ve ihracatçılara yönelik taahhütlerin net olduğunu vurgulayarak, gerekli şartları yerine getiren kişi ve kurumlar için bu çerçevenin kanun teklifiyle güvence altına alınmasının da değerlendirildiğini belirtti.

Geçmişte de yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye kazandırılması konusunda başarılı uygulamalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şimşek, bu süreçte etkili adımlar attıklarını ifade etti.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM BİR ZORUNLULUK"

Yeşil dönüşümün Türkiye açısından bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Son 22 yılda enerji ithalatı için yaklaşık 1,1 trilyon dolar harcadık. Bu nedenle yeşil dönüşümü sağlamak, Türkiye için hayati önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, 1970'lerde yaşanan petrol şokunun ardından özellikle 1980'li yıllarda nükleer enerji yatırımlarında küresel ölçekte belirgin bir artış yaşandığını hatırlatarak, bugün de alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ilginin giderek güçlendiğini dile getirdi.

"KİT'LERDE YÖNETİŞİM REFORMU ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Şimşek, hukukun üstünlüğünü güçlendirme ve yönetişimi iyileştirme konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, bu alanda hiçbir tereddüt bulunmadığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yürüttükleri çalışmalara değinen Şimşek, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) yönetişimi güçlendirmeye yönelik reformlar üzerinde çalıştıklarını ve bu kapsamda somut adımlar attıklarını belirtti.