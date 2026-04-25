Tatile çıkan çift İZİNDEYKEN MAAŞTAN KESİNTİ OLUR MU? Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı tam olarak ödeniyor. Sigorta primleri de tam olarak yatırılıyor. YOL İZNİ NEDİR? İsteyen çalışanlara 4 güne kadar yol izni veriliyor. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülüyor. Bunun için işçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekiyor. MAZERET IİZİNLERİ YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ? İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün izin veriliyor. Eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün olan ücretli izin süresi, yeni düzenlemeyle 10 güne çıkarıldı. En az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğu bulunan işçilere de bir yıl içinde 10 güne kadar ücretli izin veriliyor. Mazeret izinleri yıllık izinden düşülemiyor.

Yaz tatili



İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?



Birikmiş izinlerin ücretleri son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.



Hesaplanan brüt ücretten, önce prim kesiliyor, sonra da o ayki vergi dilimi üzerinden gelir vergisi alınıyor. Bir de brüt izin ücretinden damga vergisi hesaplanarak düşülüyor. Ancak ödemenin yapıldığı tarihteki prime esas kazanç tavanını aşan izin ücretinden prim kesintisi yapılmıyor.



Bir başka deyişle izin ücretinin prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı prim kesintisine tabi tutuluyor. Bazı işverenler tüm izin ücretinden hesaplama yapabiliyor. Bu yanlış bir uygulama.



İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılıyor ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödeniyor.

Emekli olup aynı işyerinde devam edenlerin izin paraları da ya emekli oldukları tarihte ya da işten ayrılırken sıfırlanıyor.



RESMİ TATİLLER PEŞ PEŞE



Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs hafta sonuyla birleşiyor ve 3 gün tatil fırsatı veriyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salı gününe denk geliyor. 1 gün izinle 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 gün tatil imkanı sunuyor.

Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı arefe günü ile başlıyor, 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam ediyor. 1.5 gün izin alarak (pazartesi ve arefe günü yarım gün) 9 gün tatil yapmak mümkün.

15 Temmuz'un denk geldiği çarşamba günü öncesi ya da sonrası için alınacak 2 gün izinle 5 gün tatil yapmak mümkün.

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk geliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim çarşamba günü de yarım gün tatil. Çarşamba yarım gün ve cuma da tam gün olmak üzere 1.5 gün izin alarak 5 günlük bir tatil yapılabiliyor.