Konut kiralarken internette uygun fiyatlı sahte ilanlara yönelen bazı vatandaşlar telefonda anlaşıp ödeme yaptıkları kişiler tarafından mağdur edilirken, uzmanlar ve sektör temsilcileri kapora dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunuyor.
İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, sahte veya yanıltıcı ilanla kapora dolandırıcılığının yeni bir yöntem olmadığını, bu konudaki yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) kurduğunu belirterek, "Ama bakıyorsunuz halen sahte ve yanıltıcı ilan veya kapora dolandırıcılığı yapılan ilanlar var. Eskisi gibi çok değil ama yine de bitmedi" dedi.
Dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirdiğini belirten Aşa, bazı emlak firmalarının e-Devlet üzerinden aldığı yetki bilgilerinin kopyalanarak kullanıldığına dair şikayetler aldıklarını aktardı. Aşa, vatandaşlara şu uyarıları yaptı:
ÖN PROTOKOL UYARISI
"Bu konuda azami dikkatli olunmalı. 'Emlakçıyım' diyorsa, gidin mutlaka ofisine bakın. Böyle bir emlak ofisi var mı yok mu? Bu kişi yetkili bir emlakçı mı değil mi? 'Sahibiyim' diyorsa, o kişiden mutlaka tapu ve kimlik bilgisi isteyin. Hiç kimsenin IBAN'ına havale çıkmayın. Ancak kanaat getirdiğiniz zaman, 'Evet, bu emlakçı veya bu ev sahibi' diyorsanız... Bunun dışında hiç kimseye kapora kesinlikle göndermeyin." Aşa, emlak danışmanlarına da "Kendi verdiğiniz ilanları kontrol edin. Şifrenizi sık sık değiştirin. Böyle bir olay vuku bulduysa, hemen savcılığa başvurun" uyarısı yaptı.
Emekli tapu müdürü avukat Betül Ekin ise şu bilgileri verdi: "Vatandaşlar öncelikle ilanda gördükleri taşınmazın malikiyle birebir görüşmeyi ve evi yerinde görmeyi tercih etmeli. Bir ön protokol yapıldıktan sonra kapora gönderilmeli. Kapora gönderilen hesabın taşınmaz malikine ait olması da çok önemli."