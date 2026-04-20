Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile 81 ilde sanayi ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenirken, özellikle kırsal bölgelerdeki işletmelere finansman, eğitim ve altyapı desteği sağlanması hedefleniyor. 2023'teki depremden etkilenen illerde şu destekler planlanıyor:



Adana'da nişasta tabanlı kimyasal türevler ve ileri katma değerli ürünler üretimi, su ürünleri üretimi, tarımsal ürünler ve atıklarından katma değerli üretim ile temizlik kimyasalları üretimi desteklenecek.



Adıyaman'a asgari 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve süt hayvancılığı yatırımları, badem işleme, konaklama tesisleri ve su ürünleri üretimi için teşvikler verilecek.



Elazığ'da asgari bin büyükbaş hayvancılık yatırımları, su ürünleri tesisleri, konaklama yatırımları ve üzümden katma değerli üretim desteklenecek.



Diyarbakır'da alüminyumdan katma değerli ürünler, bitkisel girdilerden endüstriyel üretim, paketli gıda ve tekstil yan sanayi öne çıkacak.



Gaziantep'te çevre dostu ambalaj, yüksek nitelikli sanayi girdileri, makine ve teknik tekstil yatırımı teşvik kapsamında.



MARAŞTA HAVACILIĞA HATAY'DA AYAKKABICILIĞA DESTEK



Hatay'da ayakkabı ve mobilya yan sanayisi, ileri metal üretimi ve su ürünleri işleme tesisleri desteklenecek.



Kahramanmaraş'ta altın rafinerisi, su ürünleri üretimi, havacılık ve uzay sanayisine yönelik üretim ile teknik tekstil yatırımları öne çıkacak.



Kilis'te et ve süt hayvancılığı yatırımları, konaklama, üzüm ve zeytin işleme alanlarında destek sağlanacak.



Malatya'da et ve süt hayvancılığı yatırımları, haberleşme sistemleri, meyve, sebze ve doğal kaynaklardan katma değerli ürünler, tıbbi cihaz üretimi teşvik edilecek.



Osmaniye'de sera yatırımları, çelik ürün üretimi, geri kazanım tesisleri ve tarımsal üretim desteklenecek.