Restoranlarda "Qr menü" oyunu: Düşük fiyatı ödeyin fazlasını vermeyin

İtiraz ederek düşük fiyatı ödeyin, durumu Ticaret Bakanlığı'na da iletin. Kafe ve restoranlarda fiyat şeffaflığını destekleyen, tüketiciyi koruyan bir dizi adım atan Ticaret Bakanlığı, denetimlerini tüm hızıyla sürdürürken; fırsatçılar da boş durmuyor. Tüketicilerden gelen şikayetler menü oyununu gözler önüne seriyor. Son dönemde QR ve basılı menülerin fiyat farklarına ilişkin şikayetler arttı.



Bazı restoran ve kafelerin QR menü ve basılı menülerde farklı fiyat uyguladığı ortaya çıktı.

PARA CEZASI VAR



Buna göre; müşteriler QR menüde gördükleri fiyattan yemek siparişlerini verdi, kasaya gidince daha yüksek ücretle karşılaştı.

İşletmeler ise "QR menüdeki fiyatları güncellemedik" cevabını verdi.



Oysa Bakanlık'ın yaptığı düzenlemeye göre, işletmenin güncel fiyat listesi bulundurma yükümlülüğü bulunuyor. Üstelik menüdeki fiyat ile ödenen hesabın uyumsuz olması durumunda işletmenin tüketici lehine olan düşük fiyatı baz alması gerekiyor. Ayrıca bu durum, haksız ticari uygulama sayılıyor ve her bir aykırılık için işletmeye 3 bin 166 lira ceza uygulanıyor.







GÜNCELLEME BAHANESİ



Söz konusu haksız ticari uygulama örnekleri pek çok şehirde görülüyor. Örneğin; Balıkesir'de bir restorana 13 kişilik bir grupla giden bir tüketici, QR menüdeki fiyatlara bakarak sipariş verdiklerini, farklı hesap tarifesiyle karşılaştıklarını söyledi.



Tüketici, "Garsona sorduğumuzda fiyatlara güncelleme yapıldığını söyledi" dedi. Başka bir tüketici ise İzmir'de bulunan bir restoranda yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Masada bulunan QR menüde pilav üstü dönerin fiyatı 530 liraydı. Hesap öderken benden 660 lira aldılar. İtiraz ettiğimde ise fiyatları güncellediklerini belirttiler. Gördüğüm fiyattan almak istediğimi söylediğimde de kaba bir tavırla 'Her masada QR yok' cevabını aldım."



NE YAPILABİLİR?

▼ Düşük fiyatın yer aldığı menünün fotoğrafını çekin.

▼ Adisyonu saklayın.

▼ İşletmeye tüketici lehine fiyat kuralını hatırlatın.

▼ Gerekirse adisyona 'Fiyat farkına itirazım var' notu düşün.

▼ Sonuç alamazsanız e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurun.



Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz



'TÜKETİCİYİ AVLIYORLAR'





Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, menüde ve kasada ayrı fiyat çıkarmanın yasaya aykırı olduğunu hatırlatarak, "Ayrıca bu 'tüketiciyi avlamak' anlamına geliyor. Farklı fiyat verilmesi durumunda işletmeye her ürün için ayrı ayrı ceza verilir" dedi.

Deniz, tüketicinin izlemesi gereken yolu şöyle anlattı: "İşletmeye menüde görülen fiyattan alabilme kuralı hatırlatılmalı. Sonuç alınmazsa Ticaret Bakanlığı'na başvurarak, işletmeye para cezası kesilmesi talep edilebilir. Ayrıca menünün, adisyonun ve fişin fotoğrafı çekilip hakem heyetine başvurarak tutarın iadesi de istenebilir."