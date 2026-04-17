Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı

6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin yüzde 7’lik temmuz zammına eklenecek enflasyon farkı için ipuçları geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki enflasyon tahminleri kamu görevlilerinin ve emeklilerinin eline temmuz ayında ne kadar para geçeceğini ortaya koydu…

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı
  • Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2024 yılı ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.08 olarak tahmin ediliyor.
  • 6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine temmuz ayında yüzde 7 zam ile birlikte yüzde 5.48 enflasyon farkı ödenecek ve toplam zam oranı yüzde 12.86'ya ulaşacak.
  • En düşük memur maaşı temmuz ayında 61 bin 890 liradan 69 bin 849 liraya yükselecek.
  • En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 343 liraya çıkacak.
  • Ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleşen enflasyon toplamı yüzde 10.04 olarak açıklandı.

Memurları ve memur emeklilerini temmuz ayında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı bekliyor. Bu yıla yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla başlayan 6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi bu fark için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

ŞU ANA KADAR NE ÇIKTI?

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek bu yılın ilk 6 aylık enflasyon verisinden şu ana kadar 3'ü belli oldu. Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşti. Yani ilk 3 aylık enflasyon yüzde 10.04 çıktı. Geriye 3 aylık veri kaldı.

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-3

3 VERİ DAHA VAR

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyor. İlk 3 ayda ulaşılan oran, enflasyon farkı olacağını ortaya koydu. Fark için kalan 3 enflasyon verisi beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi.

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-4

İŞTE ANKETTEKİ TAHMİN

Yeni ankette ekonomistler nisan enflasyonunu yüzde 2.93, mayıs enflasyonunu yüzde 1.82, haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 17.08 olarak gerçekleşecek.

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-5

YÜZDE 5.48 FARK

Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 5.48 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla da temmuzdaki zam oranı yüzde 12.86'ya ulaşacak.

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-6

MEMURA EN AZ 69 BİN 849 TL

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 69 bin 849 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 343 lirayı bulacak.

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-7

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 12.86 zamlı: 106.521,78

Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 12.86 zamlı: 72.678,45

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 12.86 zamlı: 91.663,76

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 12.86 zamlı: 82.803,12

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 12.86 zamlı: 100.686,92

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 12.86 zamlı: 92.112,95

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 12.86 zamlı: 169.770,78

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 12.86 zamlı: 84.385,42

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
% 12.86 zamlı: 108.583,73

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-8

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 12.86 zamlı: 75.469,48

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 12.86 zamlı: 152.461,45

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 12.86 zamlı: 102.215,04

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
% 12.86 zamlı: 86.510,58

Avukat
Mevcut: 90.000
% 12.86 zamlı: 101.574,00
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-9

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar 1/1
Mevcut: 98.784
% 12.86 zamlı: 111.487,62

Genel müdür 1/1
Mevcut: 87.541
% 12.86 zamlı: 98.798,77

Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 34.955
% 12.86 zamlı: 39.450,21

Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 27.584
% 12.86 zamlı: 31.131,30

Öğretmen 1/4
Mevcut: 41.321
% 12.86 zamlı: 46.634,88

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 58.010
% 12.86 zamlı: 65.470,09

Başkomiser 1/4
Mevcut: 42.175
% 12.86 zamlı: 47.598,71

Polis memuru 1/4
Mevcut: 41.484
% 12.86 zamlı: 46.818,84

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-10

Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 41.321
% 12.86 zamlı: 46.634,88

Mühendis 1/4
Mevcut: 42.013
% 12.86 zamlı: 47.415,87

Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 29.946
% 12.86 zamlı: 33.797,06

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-11

Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 60.510
% 12.86 zamlı: 68.291,59

Profesör 1/4
Mevcut: 70.904
% 12.86 zamlı: 80.022,25

Memura ‘fark’lı maaş: En düşük ne kadar olacak? Meslek meslek temmuz hesabı-12

İmam-hatip
Mevcut: 41.321
% 12.86 zamlı: 46.634,88

Avukat 1/4
Mevcut: 41.321
% 12.86 zamlı: 46.634,88

