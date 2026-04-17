Memurları ve memur emeklilerini temmuz ayında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı bekliyor. Bu yıla yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla başlayan 6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi bu fark için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.
ŞU ANA KADAR NE ÇIKTI?
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek bu yılın ilk 6 aylık enflasyon verisinden şu ana kadar 3'ü belli oldu. Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşti. Yani ilk 3 aylık enflasyon yüzde 10.04 çıktı. Geriye 3 aylık veri kaldı.
3 VERİ DAHA VAR
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyor. İlk 3 ayda ulaşılan oran, enflasyon farkı olacağını ortaya koydu. Fark için kalan 3 enflasyon verisi beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi.
İŞTE ANKETTEKİ TAHMİN
Yeni ankette ekonomistler nisan enflasyonunu yüzde 2.93, mayıs enflasyonunu yüzde 1.82, haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 17.08 olarak gerçekleşecek.
YÜZDE 5.48 FARK
Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 5.48 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla da temmuzdaki zam oranı yüzde 12.86'ya ulaşacak.
MEMURA EN AZ 69 BİN 849 TL
Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 69 bin 849 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 343 lirayı bulacak.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
Mevcut: 94.384
% 12.86 zamlı: 106.521,78
Memur (üniv. mez) 9/1
Mevcut: 64.397
% 12.86 zamlı: 72.678,45
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 12.86 zamlı: 91.663,76
Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 12.86 zamlı: 82.803,12
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 12.86 zamlı: 100.686,92
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 12.86 zamlı: 92.112,95
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 12.86 zamlı: 169.770,78
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 12.86 zamlı: 84.385,42
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211
% 12.86 zamlı: 108.583,73
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870
% 12.86 zamlı: 75.469,48
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 12.86 zamlı: 152.461,45
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 12.86 zamlı: 102.215,04
Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653
% 12.86 zamlı: 86.510,58
Avukat
Mevcut: 90.000
% 12.86 zamlı: 101.574,00
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar 1/1
Mevcut: 98.784
% 12.86 zamlı: 111.487,62
Genel müdür 1/1
Mevcut: 87.541
% 12.86 zamlı: 98.798,77
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 34.955
% 12.86 zamlı: 39.450,21
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 27.584
% 12.86 zamlı: 31.131,30
Öğretmen 1/4
Mevcut: 41.321
% 12.86 zamlı: 46.634,88
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 58.010
% 12.86 zamlı: 65.470,09
Başkomiser 1/4
Mevcut: 42.175
% 12.86 zamlı: 47.598,71
Polis memuru 1/4
Mevcut: 41.484
% 12.86 zamlı: 46.818,84
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 41.321
% 12.86 zamlı: 46.634,88
Mühendis 1/4
Mevcut: 42.013
% 12.86 zamlı: 47.415,87
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 29.946
% 12.86 zamlı: 33.797,06
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 60.510
% 12.86 zamlı: 68.291,59
Profesör 1/4
Mevcut: 70.904
% 12.86 zamlı: 80.022,25
İmam-hatip
Mevcut: 41.321
% 12.86 zamlı: 46.634,88
Avukat 1/4
Mevcut: 41.321
% 12.86 zamlı: 46.634,88
