Emekli zammı için ipucu geldi: Yeni taban maaş ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama

Merkez Bankası’nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammını gösterecek 3 aylık enflasyona ilişkin tahminler belli oldu. Peki emeklileri ne kadarlık bir artış bekliyor? Taban aylık nasıl değişecek? İşte detayları…

Hızlı Özet
  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak ve kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak.
  • Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler nisan-mayıs-haziran enflasyonunu sırasıyla yüzde 2.93, yüzde 1.82 ve yüzde 1.52 olarak tahmin ediyor.
  • TÜİK verilerine göre ocak-şubat-mart aylarında toplam yüzde 10.04 enflasyon gerçekleşti ve tahminlerle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 17.08 olması bekleniyor.
  • En düşük emekli aylığı şu anda 20 bin lira olup, yüzde 17.08 artış uygulanması durumunda taban aylık 23 bin 416 liraya yükselecek.
  • Emeklilerin maaşları ocak ayında yüzde 12.19 artırılmış ve en düşük ödeme 20 bin liraya çıkarılmıştı.

Emekliler önümüzdeki ay Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanırken bir yandan da temmuz zammını merakla bekliyor. Bu yıla kök aylıkları ve ek ödemeleri yüzde 12.19 artırılarak başlayan en düşük maaş ödemesi de 20 bin lira yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci artışı için enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak ve kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak.

YÜZDE 10.04 ARTIŞ CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 çıkmıştı. Temmuzda bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, TÜİK verilerine göre ilk 3 ayda yüzde 10.04 artış oluşmuştu. Geriye 3 veri kalırken, kalan 3 veri için de tahminler geldi.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler nisan-mayıs-haziran enflasyonunu sırasıyla yüzde 2.93, yüzde 1.82 ve yüzde 1.52 olarak tahmin ediyor.

İŞTE 3 AYLIK TAHMİNLER

Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin enflasyon tahmini nisan ayı için yüzde 2.93, mayıs ayı için yüzde 1.82, haziran ayı için yüzde 1.52 olarak yer aldı. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 17.08 olarak gerçekleşecek. Yani emeklilere yüzde 17.08 zam oranı oluşması bekleniyor.

TABAN AYLIK NE OLUR?

Emeklilerin kesin zam oranı 3 Temmuz tarihinde belli olacak. İlk 6 ayda oluşan enflasyonla belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılırken, ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon oranının en düşük aylık ödemesine de yansıtılması kuvvetli formül olacak.

En düşük emekli aylığı şu anda 20 bin lira olup, yüzde 17.08 artış uygulanması durumunda taban aylık 23 bin 416 liraya yükselecek.

Ocak ayında en düşük emekli aylığı ödemesi yüzde 18.48 artışla 16 bin 88 liradan 20 bin liraya yükseltilmişti. O tarihten bu yana emeklilere ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık ödemesi yapılıyor. Taban aylık, temmuz ayında eğer 17.08 artış yansıtılırsa 23 bin 416 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 20.000
% 17.08 ZAMLI: 23.416

MEVCUT: 21.000
% 17.08 ZAMLI: 24.587

MEVCUT: 22.000
% 17.08 ZAMLI: 25.758

MEVCUT: 23.000
% 17.08 ZAMLI: 26.928

MEVCUT: 24.000
% 17.08 ZAMLI: 28.099

MEVCUT: 25.000
% 17.08 ZAMLI: 29.270

MEVCUT: 26.000
% 17.08 ZAMLI: 30.441

MEVCUT: 27.000
% 17.08 ZAMLI: 31.612

MEVCUT: 28.000
% 17.08 ZAMLI: 32.782

MEVCUT: 29.000
% 17.08 ZAMLI: 33.953

MEVCUT: 30.000
% 17.08 ZAMLI: 35.124

MEVCUT: 31.000
% 17.08 ZAMLI: 36.295

MEVCUT: 32.000
% 17.08 ZAMLI: 37.466

MEVCUT: 33.000
% 17.08 ZAMLI: 38.636

MEVCUT: 34.000
% 17.08 ZAMLI: 39.807

MEVCUT: 35.000
% 17.08 ZAMLI: 40.978

MEVCUT: 36.000
% 17.08 ZAMLI: 42.149

MEVCUT: 37.000
% 17.08 ZAMLI: 43.320

MEVCUT: 38.000
% 17.08 ZAMLI: 44.490

MEVCUT: 39.000
% 17.08 ZAMLI: 45.661

MEVCUT: 40.000
% 17.08 ZAMLI: 46.832

MEVCUT: 41.000
% 17.08 ZAMLI: 48.003

MEVCUT: 42.000
% 17.08 ZAMLI: 49.174

MEVCUT: 43.000
% 17.08 ZAMLI: 50.344

MEVCUT: 44.000
% 17.08 ZAMLI: 51.515

MEVCUT: 45.000
% 17.08 ZAMLI: 52.686

MEVCUT: 46.000
% 17.08 ZAMLI: 53.857

MEVCUT: 47.000
% 17.08 ZAMLI: 55.028

MEVCUT: 48.000
% 17.08 ZAMLI: 56.198

MEVCUT: 49.000
% 17.08 ZAMLI: 57.369

MEVCUT: 50.000
% 17.08 ZAMLI: 58.540

MEVCUT: 51.000
% 17.08 ZAMLI: 59.711

MEVCUT: 52.000
% 17.08 ZAMLI: 60.882

MEVCUT: 53.000
% 17.08 ZAMLI: 62.052

MEVCUT: 54.000
% 17.08 ZAMLI: 63.223

MEVCUT: 55.000
% 17.08 ZAMLI: 64.394

MEVCUT: 56.000
% 17.08 ZAMLI: 65.565

MEVCUT: 57.000
% 17.08 ZAMLI: 66.736

MEVCUT: 58.000
% 17.08 ZAMLI: 67.906

MEVCUT: 59.000
% 17.08 ZAMLI: 69.077

MEVCUT: 60.000
% 17.08 ZAMLI: 70.248

MEVCUT: 62.000
% 17.08 ZAMLI: 72.590

MEVCUT: 63.000
% 17.08 ZAMLI: 73.760

MEVCUT: 64.000
% 17.08 ZAMLI: 74.931

MEVCUT: 65.000
% 17.08 ZAMLI: 76.102

MEVCUT: 66.000
% 17.08 ZAMLI: 77.273

MEVCUT: 67.000
% 17.08 ZAMLI: 78.444

MEVCUT: 68.000
% 17.08 ZAMLI: 79.614

MEVCUT: 69.000
% 17.08 ZAMLI: 80.785

MEVCUT: 70.000
% 17.08 ZAMLI: 81.956

MEVCUT: 71.000
% 17.08 ZAMLI: 83.127

MEVCUT: 72.000
% 17.08 ZAMLI: 84.298

MEVCUT: 73.000
% 17.08 ZAMLI: 85.468

MEVCUT: 74.000
% 17.08 ZAMLI: 86.639

MEVCUT: 75.000
% 17.08 ZAMLI: 87.810

MEVCUT: 76.000
% 17.08 ZAMLI: 88.981

MEVCUT: 77.000
% 17.08 ZAMLI: 90.152

MEVCUT: 78.000
% 17.08 ZAMLI: 91.322

MEVCUT: 79.000
% 17.08 ZAMLI: 92.493

MEVCUT: 80.000
% 17.08 ZAMLI: 93.664

MEVCUT: 81.000
% 17.08 ZAMLI: 94.835

MEVCUT: 82.000
% 17.08 ZAMLI: 96.006

MEVCUT: 83.000
% 17.08 ZAMLI: 97.176

MEVCUT: 84.000
% 17.08 ZAMLI: 98.347

MEVCUT: 85.000
% 17.08 ZAMLI: 99.518

MEVCUT: 86.000
% 17.08 ZAMLI: 100.689

MEVCUT: 87.000
% 17.08 ZAMLI: 101.860

MEVCUT: 88.000
% 17.08 ZAMLI: 103.030

MEVCUT: 89.000
% 17.08 ZAMLI: 104.201

MEVCUT: 90.000
% 17.08 ZAMLI: 105.372

MEVCUT: 91.000
% 17.08 ZAMLI: 106.543

MEVCUT: 92.000
% 17.08 ZAMLI: 107.714

MEVCUT: 93.000
% 17.08 ZAMLI: 108.884

MEVCUT: 94.000
% 17.08 ZAMLI: 110.055

MEVCUT: 95.000
% 17.08 ZAMLI: 111.226

MEVCUT: 96.000
% 17.08 ZAMLI: 112.397

MEVCUT: 97.000
% 17.08 ZAMLI: 113.568

MEVCUT: 98.000
% 17.08 ZAMLI: 114.738

MEVCUT: 99.000
% 17.08 ZAMLI: 115.909

Tapuda dolandırıcılığa son: Güvenli ödeme sistemi tüm Türkiye'de devreye giriyor
SONRAKİ HABER

Tapuda elden nakit dönemi bitiyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler