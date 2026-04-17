Hem anne hem baba olanların izinlerinde yeni dönem başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yasal düzenlemeyle, anne olan kamu ve özel sektör çalışanlarına ve baba olan işçilere daha çok izin yolu açılırken, koruyucu ailelere de 10 gün izin imkanı sağlanıyor. Peki yeni düzenlemeler nasıl uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Anneler doktorun onayı ile doğuma 3 hafta süre kalana kadar çalışabilirken, bu süre yeni düzenlemeyle 2 haftaya çekildi. Anneler doktor raporu almak şartıyla son 2 haftaya kadar çalışarak, doğum öncesine ilişkin 6 haftalık iznini de doğum sonrasına aktarabilecek. Böylece doğum öncesi 2 hafta, sonrası 22 hafta şeklinde izin yapabilecek.

İzin süresince memurların ücret ödemeleri nasıl olacak?

Doğum iznine çıkan memur, maaşını kurumundan almaya devam ediyor. Bu sırada fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ve sosyal yardımlar ödenmeye devam ediliyor. Bu uygulama devam edecek.

Doğum iznindeki işçiye ne kadar ödeme yapılacak?

Doğum izni süresince işçilere işvereni ücret ödemiyor, devletten geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Ödeneğin miktarı da son 12 aylık dönemdeki ortalama prime esas kazancın 3'te 2'si oranında oluyor. Ancak en düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Doğum izni 16 haftayken 112 günlük iş göremezlik ödeneği veriliyordu. 24 haftaya çıkarılmasıyla 168 günlük iş göremezlik ödeneği verilecek. Yani devlet 56 günlük daha fazla ödeme yapacak.