Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 17 milyon 932 bin oldu.

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, mart sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 220 bin oldu.

Bu dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 210 milyar lira olarak gerçekleşti.