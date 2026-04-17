Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 17 milyon 932 bin oldu.
Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, mart sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 220 bin oldu.
Bu dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 210 milyar lira olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde OKS tarafında katılımcı sayısı 7 milyon 712 bin olurken, çalışan ile devlet katkısı fon tutarının toplamıyla hesaplanan toplam fon büyüklüğü 139 milyar 61.1 milyon lira olarak kaydedildi.
Bu dönemde 18 yaş altı katılımcıların devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 95 milyar 559,7 milyon lirayı bulurken, sistemde 1 milyon 678 bin 467 çocuk yer aldı. BES'ten emekli olan kişi sayısı ise 461 bin 407'ye ulaştı.
87 MİLYARLIK ARTIŞ
Yılın ilk çeyreği itibarıyla BES havuzunda katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 186 milyar 374.6 milyon liralık artış görüldü.