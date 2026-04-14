Bu yılın ilk bayram ikramiyesini geçen ay cebine koyan yaklaşık 17 milyon kişi, gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı merakla beklenirken, bu ödemeden yararlanmak isteyen emekli adaylarının başvuru için sayılı günü kaldı. İşte tüm detaylarıyla Kurban Bayramı ikramiyesi...
Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyen emekli adaylarının da başvuru için iki haftası kaldı.
Kimlere ödeme yapılacak?
Kurban Bayramı'nın bulunduğu mayıs ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme yapılacak. Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme gerçekleştirilecek.
Aylık başvurusu yapanlar da alacak mı?
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Kurban Bayramı mayıs ayına denk geldiği için, 30 Nisan'a kadar aylık başvurusu yapanlar eğer şartları sağlıyorsa Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra ikramiyelerini hesabında görecek.
Ödemeler ne zaman yatırılacak?
Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ödeme bu tarihlerden önce yapılacak. İkramiye büyük ihtimalle de 18-26 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
Kime, ne kadar ödeme yapılacak?
Emeklilere, eğer tutarda bir değişiklik yapılmazsa, Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira yatırılacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin lira, yüzde 50 olana 2 bin lira, yüzde 25 olana da bin lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak. Eğer ikramiye tutarında artış yapılırsa, bu tutarların üstüne çıkılacak. Emekliler belirlenen yeni tutarı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar ise aylık oranları üzerinden hesaplanan tutarı alabilecek.
İKİ AYLIK ALANLARA NE ÖDENECEK?
İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapılıyor. Bu nedenle iki aylık alanlara, iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştirilecek. Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında ikramiye alacak.