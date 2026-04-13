Hürmüz Boğazı küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir su yolu olarak arzda kesinti kaygısı yarattı.

Japonya'nın İran'dan petrolü Yuan ile satın alma kararı ABD ile İran arasındaki gerilimi tırmandırdı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'na yönelik herhangi bir yanlış hamlenin düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedeceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakerelerin başarısız olmasının ardından Hürmüz Boğazı'na giren ve çıkan tüm gemilerin ablukaya alınacağını duyurdu.

Petrol piyasaları Pazartesi sabahını sert bir sıçrayışla karşıladı. Brent ham petrolün varil fiyat ı, Türkiye saatiyle 09.21 itibarıyla kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 7,2 artarak 102,08 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 104,25 dolardan işlem görüyordu. Geride kalan Cuma günü 98,26 dolara kadar çıkan ardından 95,2 dolarla günü kapatan Brent için bu hareket, kısa vadede eşi görülmemiş bir ivmeye işaret ediyor.

Brent petrol abluka haberiyle 102 doları aştı.

HÜRMÜZ KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR: KÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİ



Japonya'nın İran'dan Yuan ile petrol alması, ABD ile İran arasındaki gerilimi doruk noktasına taşıdı. Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı fiilen abluka altına almasıyla birlikte petrol fiyatları yüzde 7'nin üzerine fırlarken uzmanlar bu gelişmenin yalnızca bir enerji krizi değil petrol sisteminin geleceğini belirleyecek küresel bir güç savaşı olduğu konusunda uyarıyor.

JAPONYA'NIN YUAN HAMLESİ TRUMP'I ÇILDIRTTI



Japonya'nın İran'dan petrolünü Yuan üzerinden satın alma kararı, Washington'da sert tepkilere yol açtı. Güvenlik ve dış politika yorumcusu Faruk Erdem, "Hürmüz meselesinde 'kapattım' demekten kasıt aslında senin dolar dışında bir para birimiyle alışveriş yapmana izin vermeyeceğim demek" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu gelişmeye öfkeyle karşılık vererek "oradan para falan kazanamazlar" diye tehdit savurduğu belirtildi.