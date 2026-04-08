Bankalar emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak için kampanyalarını peş peşe güncellerken promosyon tutarlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Nisan ayı itibarıyla bazı bankalarda nakit promosyon 50 bin liraya kadar çıkarken, faizsiz kredi ve ek avantajlarla toplam kazanç 100 bin TL seviyesine ulaştı.

PROMOSYON HAKKI KİMLERİ KAPSIYOR?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, emekli maaşı alanlar, dul ve yetim aylığı sahipleri dahil olmak üzere tüm hak sahipleri promosyon alabiliyor. Sistemde yeni ya da eski emekli ayrımı yapılmazken, maaşın bağlanmasının ardından istenilen banka ile sözleşme yapılması yeterli oluyor.

TEK ŞART: 3 YILLIK TAAHHÜT

Promosyondan yararlanmak için emeklinin seçtiği bankaya 3 yıl boyunca maaşını o bankadan alacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor. Temel şart bu olmakla birlikte bazı bankalar; fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ya da ek ürünler karşılığında daha yüksek ödeme teklif edebiliyor. Bu nedenle kampanya detaylarının dikkatle incelenmesi önem taşıyor.