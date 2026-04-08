Bankalar emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak için kampanyalarını peş peşe güncellerken promosyon tutarlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Nisan ayı itibarıyla bazı bankalarda nakit promosyon 50 bin liraya kadar çıkarken, faizsiz kredi ve ek avantajlarla toplam kazanç 100 bin TL seviyesine ulaştı.
PROMOSYON HAKKI KİMLERİ KAPSIYOR?
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, emekli maaşı alanlar, dul ve yetim aylığı sahipleri dahil olmak üzere tüm hak sahipleri promosyon alabiliyor. Sistemde yeni ya da eski emekli ayrımı yapılmazken, maaşın bağlanmasının ardından istenilen banka ile sözleşme yapılması yeterli oluyor.
TEK ŞART: 3 YILLIK TAAHHÜT
Promosyondan yararlanmak için emeklinin seçtiği bankaya 3 yıl boyunca maaşını o bankadan alacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor. Temel şart bu olmakla birlikte bazı bankalar; fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ya da ek ürünler karşılığında daha yüksek ödeme teklif edebiliyor. Bu nedenle kampanya detaylarının dikkatle incelenmesi önem taşıyor.
ÜST SINIR YOK, REKABET BELİRLİYOR
Promosyon ödemelerinde alt sınırlar maaş dilimlerine göre belirlenirken, üst limit konusunda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Bu durum bankalar arasındaki rekabeti artırırken, kampanya tutarlarının her geçen gün yükselmesine neden oluyor.
EYT'LİLER İÇİN KRİTİK AY
2023 yılında emekli olan yaklaşık 2 milyon EYT'li için üç yıllık promosyon süresi doluyor. İlk maaşlarını Nisan 2023'te alan EYT'liler, bu ay itibarıyla sözleşmelerini yenileyerek yeni ve daha yüksek promosyonlardan yararlanabilecek.
SÜRESİ DOLMADAN DA GÜNCELLEME MÜMKÜN
Daha önce promosyon almış ancak üç yıllık süresi henüz dolmamış olan emekliler de yeni kampanyalardan faydalanabiliyor. Bunun için mevcut promosyonun kalan süresine denk gelen tutar iade edilerek yeni sözleşme yapılabiliyor.
İade tutarı hesaplanırken alınan promosyon miktarı 36 aya bölünüyor ve kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Bankalar bu tutarı ya doğrudan iade alıyor ya da yeni promosyon ödemesinden düşüyor.
BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Emekliler dilerse maaşlarını farklı bir bankaya taşıyabiliyor. Bu durumda mevcut bankaya kalan promosyon tutarı iade ediliyor. Ardından maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden ya da şubeler aracılığıyla tamamlanarak yeni bankadan promosyon alınabiliyor.
ÇİFT MAAŞA ÇİFT PROMOSYON FIRSATI
Hem kendi emekli maaşını hem de eşinden dolayı dul aylığı alanlar için çift promosyon imkanı bulunuyor. Ancak bunun için maaşların farklı bankalardan alınması gerekiyor. Aynı bankanın tercih edilmesi halinde promosyon, toplam maaş üzerinden tek kalemde hesaplanıyor.
PROMOSYON DİLİMLERİ NASIL BELİRLENİYOR?
Bankalar promosyon tutarlarını maaş aralıklarına göre kademelendiriyor. Genellikle 10 bin TL altı, 10-15 bin TL arası, 15-20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri maaşlar için farklı ödeme planları uygulanıyor.
KAMPANYALARDA ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR
Yeni dönemde bankalar yalnızca nakit promosyonla sınırlı kalmıyor. Öne çıkan kampanyalarda:
📌50 bin TL'ye varan nakit promosyon ve 50 bin TL faizsiz kredi ile toplam 100 bin TL'ye ulaşan paketler
📌25-27 bin TL bandında nakit promosyonlara ek olarak 10-15 bin TL arasında değişen ek ödüller
📌Kredi kartı puanı, otomatik fatura talimatına özel bonuslar
📌Faizsiz kredi seçenekleriyle toplam faydayı 60 bin TL'ye çıkaran teklifler yer alıyor.
YENİ EMEKLİLER DE YARARLANABİLİYOR
İlk kez emekli olanlar da promosyon hakkından yararlanabiliyor. Maaşın bağlanmasının ardından seçilen banka ile yapılacak sözleşme ile birlikte üç yıllık promosyon süreci başlatılıyor.