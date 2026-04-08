Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 23'üncü yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor. Gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) katılımcı sayısı 17 milyon 981 bin kişiye ulaşırken, katılımcıların toplam fon tutarı da devlet katkısı dahil 2.4 trilyon liraya çıktı.

3 AYDA ARTIŞ 235 MİLYAR TL

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 6 Nisan tarihli verilerine göre; gönüllü BES'te katılımcı sayısı 10 milyon 230 bin 71 kişi olurken, OKS'deki katılımcı sayısı ise 7 milyon 751 bin 518 kişiyi buldu. Gönüllü BES'teki fon tutarı; yaklaşık 1 trilyon 998 milyar lira olan katılımcıların fon tutarı ve yaklaşık 259.1 milyar lira devlet katkısı fon tutarı ile birlikte yaklaşık 2.26 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti. Çalışan fon tutarı olan 132 milyar 27 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 9 milyar 294 milyon liranın toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü de 140 milyar lirayı aştı.

BES'ten emekli olan kişi sayısı da Mart sonu itibarıyla 461 bini geçti.

BES'ten emekli sayısı geçen yılın sonunda 432 bin 793 olmuştu. BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları 2025 yılını toplamda 2 trilyon 163 milyar 164.7 milyon lira fon büyüklüğü ve 17 milyon 935 bin 495 katılımcı ile tamamlamıştı. Buna göre fon büyüklüğünde yılbaşından bu yana yaklaşık 235 milyar liralık artış kaydedildi.







18 YAŞ ALTI BES 1.7 MİLYONA DAYANDI



Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor. 31 Mart tarihi itibarıyla 1 milyon 678 bin 467 çocuk sisteme dahil olurken, sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla en çok katılım 164 bin 938 ile sıfır yaşta görüldü.