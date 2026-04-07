Nisan ayının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Döviz, altın ve borsa başta olmak üzere finansal piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırımcılar yeni kararın sinyallerini yakından izliyor.
KARAR TARİHİ NETLEŞTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kritik toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
PİYASALARDA BEKLENTİ: DEĞİŞİKLİK YOK
Geçtiğimiz ay açıklanan kararda politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Nisan ayı toplantısı öncesinde de piyasa beklentileri büyük ölçüde bu seviyenin korunacağı yönünde şekilleniyor.
Uzmanlar mevcut para politikası duruşunun kısa vadede sürdürülmesinin öngörüldüğünü belirtirken, karar metninde yer alacak ifadelerin piyasalar açısından en az faiz oranı kadar belirleyici olacağına dikkat çekiyor.
MART AYI KARARINDA NE AÇIKLANMIŞTI?
Mart 2026'da gerçekleştirilen PPK toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'de sabit tutulmuştu.
Aynı açıklamada, Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakılmıştı. Böylece Banka, mevcut sıkı para politikası çerçevesini koruma yönünde adım atmıştı.
YILIN KALAN TOPLANTI TAKVİMİ
TCMB'nin 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı takvimi de netleşmiş durumda. Nisan toplantısının ardından yılın kalan toplantı tarihleri şu şekilde:
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026