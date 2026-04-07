TCMB'nin 2026 yılında kalan Para Politikası Kurulu toplantıları 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mart 2026'da yapılan toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Piyasa beklentileri politika faizinin Mart ayındaki gibi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde şekilleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde yapılacak ve faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

Nisan ayının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Döviz, altın ve borsa başta olmak üzere finansal piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırımcılar yeni kararın sinyallerini yakından izliyor.