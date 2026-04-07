Bankalar, müşteri portföyünü büyütme hedefiyle faizsiz kredi kampanyalarında üst limitleri yukarı çekti. Daha önce 100 bin TL seviyelerinde olan faizsiz finansman paketleri nisan ayıyla birlikte 140 bin TL'ye kadar yükseldi. Kampanyalar özellikle yeni müşterilere yönelik olarak kurgulanırken, kısa vadeli geri ödeme seçenekleri öne çıkıyor.
SIKI PARA POLİTİKASI KREDİ TERCİHLERİNE YÖN VERDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mart ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasının ardından, piyasada sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisi güç kazandı. Uzmanlar nisan ayında alınacak kararların enflasyon verileri ve küresel gelişmelere bağlı olacağını belirtirken, bu süreçte bireylerin alternatif finansman yöntemlerine yöneldiği görülüyor. Faizsiz kredi kampanyaları da bu arayışın en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.
FAİZSİZ FİNANSMANDA YENİ DÖNEM
Bankaların sunduğu kampanyalar incelendiğinde, ihtiyaç kredisi ile taksitli nakit avans seçeneklerinin birlikte sunulduğu görülüyor. Böylece müşterilere tek kalemde değil, farklı ürünlerin birleşimiyle daha yüksek limitli finansman imkanı sağlanıyor. Vade süreleri ise ağırlıklı olarak 3 ay ile sınırlı tutuluyor.
BANKA BANKA GÜNCEL KAMPANYALAR
Nisan ayı itibarıyla öne çıkan faizsiz kredi paketleri şöyle:
İş Bankası: Yeni müşterilere 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans sunuluyor. Buna ek olarak 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap limitiyle toplam finansman 55 bin TL'ye ulaşıyor.
QNB: 3 ay vadeli 60 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisine ek olarak 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı sağlanıyor. Toplam limit 85 bin TL seviyesinde.
Albaraka: 40 bin TL finansmanın yanında, 100 bin TL'ye kadar kredi kartı harcamalarına 6 taksit vade farksız ödeme seçeneği sunuluyor. Toplamda 140 bin TL'ye varan bir finansman paketi öne çıkıyor.
Akbank: 25 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli avansın yanı sıra, 12 ay vadeli 45 bin TL kredi desteği ile toplam limit 70 bin TL'ye ulaşıyor.
DenizBank: 65 bin TL faizsiz krediye ek olarak 25 bin TL taksitli nakit avans sunuluyor. Böylece toplam finansman 90 bin TL'ye kadar çıkıyor.
KAMPANYALARDA KISA VADE DETAYI
Sunulan fırsatların büyük bölümünde vade sürelerinin kısa tutulması dikkat çekiyor. Özellikle 3 ay vadeli seçenekler öne çıkarken, bazı bankalar ek ürünlerle toplam limiti artırmayı tercih ediyor. Bu durum, faizsiz finansman avantajı sağlarken geri ödeme planlarının dikkatle yapılmasını da zorunlu kılıyor.