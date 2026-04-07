140 bin TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar nakit avans veriyor?

Nisan 2026 itibarıyla bankalar müşteri portföylerini genişletmek için faizsiz kredi limitlerini yukarı çekti. Daha önce 100 bin TL seviyelerinde olan 0 faizli finansman paketleri yeni müşterilere özel fırsatlarla 140 bin TL’ye kadar yükseldi. İşte İş Bankası, QNB, Albaraka, Akbank ve DenizBank'ın sunduğu güncel faizsiz nakit avans ve kredi kampanyalarının detayları.

  • Bankalar nisan ayında faizsiz kredi kampanyalarında üst limitleri 100 bin TL'den 140 bin TL'ye yükseltti.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.
  • Albaraka 40 bin TL finansman ve 100 bin TL'ye kadar kredi kartı harcamalarına 6 taksit vade farksız ödeme ile toplam 140 bin TL'ye varan paket sunuyor.
  • DenizBank 65 bin TL faizsiz krediye ek olarak 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplam 90 bin TL finansman sağlıyor.
  • QNB 3 ay vadeli 60 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplam 85 bin TL limit sunuyor.

Bankalar, müşteri portföyünü büyütme hedefiyle faizsiz kredi kampanyalarında üst limitleri yukarı çekti. Daha önce 100 bin TL seviyelerinde olan faizsiz finansman paketleri nisan ayıyla birlikte 140 bin TL'ye kadar yükseldi. Kampanyalar özellikle yeni müşterilere yönelik olarak kurgulanırken, kısa vadeli geri ödeme seçenekleri öne çıkıyor.

SIKI PARA POLİTİKASI KREDİ TERCİHLERİNE YÖN VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mart ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasının ardından, piyasada sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisi güç kazandı. Uzmanlar nisan ayında alınacak kararların enflasyon verileri ve küresel gelişmelere bağlı olacağını belirtirken, bu süreçte bireylerin alternatif finansman yöntemlerine yöneldiği görülüyor. Faizsiz kredi kampanyaları da bu arayışın en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

FAİZSİZ FİNANSMANDA YENİ DÖNEM

Bankaların sunduğu kampanyalar incelendiğinde, ihtiyaç kredisi ile taksitli nakit avans seçeneklerinin birlikte sunulduğu görülüyor. Böylece müşterilere tek kalemde değil, farklı ürünlerin birleşimiyle daha yüksek limitli finansman imkanı sağlanıyor. Vade süreleri ise ağırlıklı olarak 3 ay ile sınırlı tutuluyor.

BANKA BANKA GÜNCEL KAMPANYALAR

Nisan ayı itibarıyla öne çıkan faizsiz kredi paketleri şöyle:

İş Bankası: Yeni müşterilere 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans sunuluyor. Buna ek olarak 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap limitiyle toplam finansman 55 bin TL'ye ulaşıyor.
QNB: 3 ay vadeli 60 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisine ek olarak 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı sağlanıyor. Toplam limit 85 bin TL seviyesinde.

Albaraka: 40 bin TL finansmanın yanında, 100 bin TL'ye kadar kredi kartı harcamalarına 6 taksit vade farksız ödeme seçeneği sunuluyor. Toplamda 140 bin TL'ye varan bir finansman paketi öne çıkıyor.
Akbank: 25 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli avansın yanı sıra, 12 ay vadeli 45 bin TL kredi desteği ile toplam limit 70 bin TL'ye ulaşıyor.
DenizBank: 65 bin TL faizsiz krediye ek olarak 25 bin TL taksitli nakit avans sunuluyor. Böylece toplam finansman 90 bin TL'ye kadar çıkıyor.

KAMPANYALARDA KISA VADE DETAYI

Sunulan fırsatların büyük bölümünde vade sürelerinin kısa tutulması dikkat çekiyor. Özellikle 3 ay vadeli seçenekler öne çıkarken, bazı bankalar ek ürünlerle toplam limiti artırmayı tercih ediyor. Bu durum, faizsiz finansman avantajı sağlarken geri ödeme planlarının dikkatle yapılmasını da zorunlu kılıyor.

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

