İş Bankası: Yeni müşterilere 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans sunuluyor. Buna ek olarak 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap limitiyle toplam finansman 55 bin TL'ye ulaşıyor. QNB: 3 ay vadeli 60 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisine ek olarak 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı sağlanıyor. Toplam limit 85 bin TL seviyesinde.



Albaraka: 40 bin TL finansmanın yanında, 100 bin TL'ye kadar kredi kartı harcamalarına 6 taksit vade farksız ödeme seçeneği sunuluyor. Toplamda 140 bin TL'ye varan bir finansman paketi öne çıkıyor.

Akbank: 25 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli avansın yanı sıra, 12 ay vadeli 45 bin TL kredi desteği ile toplam limit 70 bin TL'ye ulaşıyor.

DenizBank: 65 bin TL faizsiz krediye ek olarak 25 bin TL taksitli nakit avans sunuluyor. Böylece toplam finansman 90 bin TL'ye kadar çıkıyor.

KAMPANYALARDA KISA VADE DETAYI

Sunulan fırsatların büyük bölümünde vade sürelerinin kısa tutulması dikkat çekiyor. Özellikle 3 ay vadeli seçenekler öne çıkarken, bazı bankalar ek ürünlerle toplam limiti artırmayı tercih ediyor. Bu durum, faizsiz finansman avantajı sağlarken geri ödeme planlarının dikkatle yapılmasını da zorunlu kılıyor.