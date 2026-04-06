Ayrıca yurt dışından getirilen sermayeye yönelik mevcut teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi ve daha cazip hale getirilmesi de paketin önemli unsurları arasında bulunuyor.

Yeni düzenlemeler arasında yüksek gelir grubundaki yabancı yatırımcıları hedefleyen özel bir vergilendirme modelinin oluşturulması da yer alıyor. Bazı ülkelerde uygulanan benzer sistemler örnek alınarak Türkiye'ye sermaye girişinin hızlandırılması planlanıyor.

Türkiye’nin bölgesel finans ve üretim merkezi olması için çalışmalar hızlandı.

Ekonomi yönetimi yalnızca finansal teşviklerle sınırlı kalmayacak. Türkiye'yi tercih eden nitelikli yatırımcılar için oturma izni, çalışma izni ve dijital vize süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Dijital vize sistemi ile bürokratik süreçlerin hızlandırılması planlanıyor.

HEDEF: KÜRESEL YATIRIM YARIŞINDA SIÇRAMA

Tüm bu adımlarla Türkiye'nin, küresel yatırım rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor. Hazırlıkları süren teşvik paketine kısa süre içinde son şeklinin verilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

YATIRIMCIYA YENİ TEŞVİK PAKETİ: İŞTE O 5 KRİTİK MADDE



1. VERGİ ORANLARI TEK HANEYE DÜŞÜYOR



İmalat yapan ve ürünlerini yurt dışına satan (ihracatçı) şirketler için en büyük gider kalemlerinden biri olan Kurumlar Vergisi'nde dev indirim planlanıyor. Vergi oranlarının tek haneli rakamlara çekilmesiyle şirketlerin kasasında daha fazla para kalacak.

2. YABANCI YATIRIMCIYA MİRAS KOLAYLIĞI



Türkiye'ye yerleşen ve yatırım yapan yabancılar için Veraset ve İntikal Vergisi (miras vergisi) yükü hafifletiliyor. Bu sayede yabancı yatırımcıların sadece bugünü değil, gelecekteki aile planlarını da Türkiye üzerine kurması hedefleniyor.

3. "VİP" VERGİ SİSTEMİ GELİYOR



Dünyadaki başarılı örnekler (İngiltere, Portekiz gibi) incelenerek, çok yüksek gelir getiren büyük yatırımcılar için özel bir vergilendirme rejimi kuruluyor. Yani çok büyük sermaye getirene, çok özel vergi avantajları sunulacak.

4. DİJİTAL VİZE VE HIZLI OTURMA İZNİ



Nitelikli yatırımcılar artık aylarca kağıt kürek işiyle uğraşmayacak. Dijital vize sistemiyle oturma ve çalışma izinleri internet üzerinden, çok kısa sürede ve kolayca alınabilecek. Bürokrasi "tık" hızıyla aşılacak.

5. GETİRİLEN SERMAYEYE EKSTRA DESTEK



Yurt dışındaki parasını Türkiye'ye getiren yatırımcılar için mevcut teşvikler güncelleniyor. Paranın Türkiye'ye girişi kolaylaştırılırken, bu sermayenin yatırıma dönüşmesi için verilen devlet destekleri daha cazip hale getiriliyor.