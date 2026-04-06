Türkiye, bölgesel jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlik ortamını fırsata çevirmek için kapsamlı bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Ekonomi yönetimi uluslararası yatırımcıların dikkatini Türkiye'ye çekmek ve ülkeyi bölgesel bir finans ve üretim merkezi haline getirmek amacıyla yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışıyor.
KRİZ ORTAMI FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda küresel ölçekte artan risk algısının yatırım tercihlerine etkisi dikkate alınıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin güvenli ve cazip bir liman olarak öne çıkarılması hedefleniyor. Özellikle transit ticaretten elde edilen yüksek gelirler göz önünde bulundurularak Türkiye'nin bu alandaki payını büyütmesi amaçlanıyor.
VERGİ DÜZENLEMELERİ GÜNDEMDE
Hazırlanan paketin en dikkat çekici başlıklarından biri vergi teşvikleri. Doğrudan yatırımları artırmak amacıyla özellikle imalatçı ve ihracatçı şirketler için kurumlar vergisinde indirime gidilmesi planlanıyor. Bu kapsamda vergi oranlarının tek haneli seviyelere çekilmesi ihtimali de değerlendiriliyor.
Bunun yanı sıra Türkiye'de yerleşik yabancılara yönelik veraset ve intikal vergisinde istisna getirilmesi de gündeme alınmış durumda. Bu adımın, yabancı yatırımcıların uzun vadeli planlarını Türkiye üzerine kurmasını kolaylaştırması bekleniyor.
YÜKSEK GELİRLİ YATIRIMCILAR İÇİN ÖZEL REJİM
Yeni düzenlemeler arasında yüksek gelir grubundaki yabancı yatırımcıları hedefleyen özel bir vergilendirme modelinin oluşturulması da yer alıyor. Bazı ülkelerde uygulanan benzer sistemler örnek alınarak Türkiye'ye sermaye girişinin hızlandırılması planlanıyor.
Ayrıca yurt dışından getirilen sermayeye yönelik mevcut teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi ve daha cazip hale getirilmesi de paketin önemli unsurları arasında bulunuyor.
NİTELİKLİ YABANCILARA KOLAYLIK SAĞLANACAK
Ekonomi yönetimi yalnızca finansal teşviklerle sınırlı kalmayacak. Türkiye'yi tercih eden nitelikli yatırımcılar için oturma izni, çalışma izni ve dijital vize süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
İlgili bakanlıkların bu konuda eşgüdüm içinde çalışarak bürokratik süreçleri hızlandırması bekleniyor.
HEDEF: KÜRESEL YATIRIM YARIŞINDA SIÇRAMA
Tüm bu adımlarla Türkiye'nin, küresel yatırım rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor. Hazırlıkları süren teşvik paketine kısa süre içinde son şeklinin verilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
YATIRIMCIYA YENİ TEŞVİK PAKETİ: İŞTE O 5 KRİTİK MADDE
1. VERGİ ORANLARI TEK HANEYE DÜŞÜYOR
İmalat yapan ve ürünlerini yurt dışına satan (ihracatçı) şirketler için en büyük gider kalemlerinden biri olan Kurumlar Vergisi'nde dev indirim planlanıyor. Vergi oranlarının tek haneli rakamlara çekilmesiyle şirketlerin kasasında daha fazla para kalacak.
2. YABANCI YATIRIMCIYA MİRAS KOLAYLIĞI
Türkiye'ye yerleşen ve yatırım yapan yabancılar için Veraset ve İntikal Vergisi (miras vergisi) yükü hafifletiliyor. Bu sayede yabancı yatırımcıların sadece bugünü değil, gelecekteki aile planlarını da Türkiye üzerine kurması hedefleniyor.
3. "VİP" VERGİ SİSTEMİ GELİYOR
Dünyadaki başarılı örnekler (İngiltere, Portekiz gibi) incelenerek, çok yüksek gelir getiren büyük yatırımcılar için özel bir vergilendirme rejimi kuruluyor. Yani çok büyük sermaye getirene, çok özel vergi avantajları sunulacak.
4. DİJİTAL VİZE VE HIZLI OTURMA İZNİ
Nitelikli yatırımcılar artık aylarca kağıt kürek işiyle uğraşmayacak. Dijital vize sistemiyle oturma ve çalışma izinleri internet üzerinden, çok kısa sürede ve kolayca alınabilecek. Bürokrasi "tık" hızıyla aşılacak.
5. GETİRİLEN SERMAYEYE EKSTRA DESTEK
Yurt dışındaki parasını Türkiye'ye getiren yatırımcılar için mevcut teşvikler güncelleniyor. Paranın Türkiye'ye girişi kolaylaştırılırken, bu sermayenin yatırıma dönüşmesi için verilen devlet destekleri daha cazip hale getiriliyor.