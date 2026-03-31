Bankaya kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan ancak ödemekte zorlanan tüketicilere sunulan yeniden yapılandırma imkanında geri sayım başladı. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları, 29 Nisan'a kadar başvuru yapılması halinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nun (BDDK) buna imkan sağlayan düzenlemesi 29 Ocak tarihinde yürürlüğe girmiş ve borçlulara 3 ay süre verilmişti. Bu süre 29 Nisan tarihinde sona erecek. İşte detayları...

Hangi borçlar yapılandırılabilecek?



Karar tarihi olan 29 Ocak itibarıyla; son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri (bekleyen ileri vadeli işlemleri dahil) yeniden yapılandırılabilecek.

Vade Taksit (TL) Geri Ödeme (TL) 12 ay 10.681,82 128.181,84 24 ay 6.587,59 158.102,16 36 ay 5.320,22 191.527,92 48 ay 4.752,02 228.096,96

Yine karar tarihinden önce yani 29 Ocak'tan önce kullandırılan ve karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri 30 günden fazla gecikmiş olan ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri için de yapılandırma imkanı var.