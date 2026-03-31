Bankaya kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan ancak ödemekte zorlanan tüketicilere sunulan yeniden yapılandırma imkanında geri sayım başladı. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları, 29 Nisan'a kadar başvuru yapılması halinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) buna imkan sağlayan düzenlemesi 29 Ocak tarihinde yürürlüğe girmiş ve borçlulara 3 ay süre verilmişti. Bu süre 29 Nisan tarihinde sona erecek. İşte detayları...
Hangi borçlar yapılandırılabilecek?
Karar tarihi olan 29 Ocak itibarıyla; son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri (bekleyen ileri vadeli işlemleri dahil) yeniden yapılandırılabilecek.
|Vade
|Taksit (TL)
|Geri Ödeme (TL)
|12 ay
|10.681,82
|128.181,84
|24 ay
|6.587,59
|158.102,16
|36 ay
|5.320,22
|191.527,92
|48 ay
|4.752,02
|228.096,96
Yine karar tarihinden önce yani 29 Ocak'tan önce kullandırılan ve karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri 30 günden fazla gecikmiş olan ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri için de yapılandırma imkanı var.
Hangi borçlar yapılandırılacak?
BDDK, hem kredi kartı hem ihtiyaç kredisi borçları için 48 aya kadar yapılandırma imkanı sağladı. Uygulanacak faiz oranı ise Merkez Bankası tarafından açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı borcu yapılandırmasında uygulanacak aylık akdi faiz oranı, aylık referans oranını (yüzde 3.11) aşamayacak.
Aylık azami gecikme faiz oranı ise en yüksek gecikme faiz oranı olacak.
Yapılandırma nasıl uygulanacak?
Şartları taşıyan borçlular ilgili bankaya başvuracak.
Borçlunun tercih ettiği vade seçeneğine göre yapılandırma yapılacak.
Hangi vade seçilmeli?
Ödeme gücü hangi taksite yetiyorsa o vade seçilmeli.
Ancak hesaplamalar kısa vadenin daha avantajlı olduğunu gösteriyor.
Örneğin; 100 bin liralık bir borç 12 ay vade ile yapılandırıldığında aylık ödeme 10 bin 681, toplam ödeme ise 128 bin 181 lira oluyor.
Faiz için yapılan toplam ödeme ana paranın yüzde 28.18'ini oluşturuyor. 100 bin liranın 48 ay vadede yapılandırılması halinde ise aylık taksit 4 bin 752, toplam ödeme 228 bin 97 lira oluyor. Bu seçenekte faiz ödemesinin ana paraya oranı yüzde 128'e çıkıyor.
ÖDEME NASIL YAPILACAK?
Kredi kartında yapılandırılan aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
KART LİMİTİ ARTIRILIR MI?
Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılmayacak. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı, limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.
