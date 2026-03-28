Kamuoyunda oluşan hassasiyet ve yaşanan gelişmeler nedeniyle Körfez ülkelerinden kaçan kripto varlıkların Türkiye'ye yönelmesinin sağlanması için kriptodan vergi alınmasından vazgeçildi.



YATIRIMCI KORUMASI VE DENETİM DEVAM EDECEK



AK Parti geçen haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunduğu torba yasa teklifi kapsamında kripto varlık kazançlarından vergi alınmasını gündeme getirdi.

Ancak önceki akşam torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülürken son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti'nin önergeleri ile kripto varlıklara ilişkin tüm maddeler metinden çıkartıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bu kararı verirken kamuoyunda oluşan hassasiyeti dikkate aldıklarını belirterek, "Sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifi grubumuz tarafından Genel Kurul'a iletilmiştir. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir. Bu süreçte talimatları için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

