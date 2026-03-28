Dolandırıcılar, haksız para kazanma yöntemlerine bir yenisini daha ekledi, evden çalışmak isteyenleri hedef aldı.

Sahte 'çağrı merkezi iş başvurusu' yayınlayan hileciler, evden para kazanma fırsatı vaadiyle vatandaşı ağına düşürdü.

Takvim'den Ezgi Acer'in haberine göre bir vatandaş, 10 farklı EFT ile söz konusu dolandırıcılara 60 bin lira para gönderdiğini belirtirken, "Paramı iade edeceklerini söylemelerine rağmen hiçbir geri dönüş almadım" dedi.



Başka bir vatandaş ise farklı bahanelerle toplamda 8 bin lira para gönderdiğini kaydederek, süreci şöyle anlattı: "Tüm bunların üzerine benden yine para istediler, karşı çıkınca da kendini avukat olarak tanıtan bir kişi tekrar para göndermezsem dava açacağını söyledi."

Dolandırıcılar, güven kazanmak için ilanlarında bilinen markaların isimleri kullanıyor. Üstelik bu ilanlar hem sosyal medyada hem de iş ilanı sitelerinde yer alıyor.



HER YOLU DENİYORLAR



Bağlantıya girip bilgilerini yazan kişilerden ilk olarak maaş ve prim ödemelerinin yapılması için bir elektronik para kuruluşu uygulamasının indirilmesini istiyorlar.



İkinci aşamada ise işte kullanılacak bilgisayar, kulaklık gibi yardımcı ekipmanların gönderilmesi için kargo ücreti talep ediliyor.



Ayrıca alınması gereken bir eğitim olduğu bahanesiyle ek bir ücret daha çıkarılıyor. Süreci daha fazla ilerletmek istemeyen kişiler olursa bu defa "Avukatlarımızı devreye sokarız" diyerek tehdit yoluna gidiyorlar.

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, tüketicilerin böyle bir durum yaşanması halinde savcılığa başvurmaları, Ticaret Bakanlığı ve Emniyet'in Siber Suçlarla Mücadele Birimi'ne ihbar etmeleri gerektiğini söyledi.

Güllü, paranın kredi kartı ile ödenmesi durumunda ise hakem heyetlerini adres göstererek, şunları söyledi: "Tüketicilerimiz 'Bedava peynir fare kapanında olur' sözünü unutmasınlar."



Evden çalışacak vatandaşları uyaran İbrahim Güllü, "İş bulma ilan siteleri, ilan yayınlayan firmalardan yasal belgeler (ticaret sicil kaydı, vergi levhası vb.) talep etse dahi bu yeterli olmuyor. Bu platformlarda emlak ve ikinci el araç satışlarında olduğu gibi Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne benzer bir sistemin bulunmaması dolandırıcılığın önünü açıyor. Bu platformların yapay zeka tabanlı denetimlerini artırarak tarama yapılması, kurallara uymayan, ön ödeme içeren ilanların otomatik engellenmesi ve ilan veren firmaların gerçekliğinin incelenmesi gerekir" diye konuştu.