Ülkemizde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı 17 milyona yaklaşmış durumda. Emekli aylığı bağlananlara, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alacakları bu maaşın yanı sıra pek çok ek gelirin yolu da açılıyor. Ayrıca aylık sayısını ikiye, hatta üçe çıkarma imkanı da bulunuyor. İşte mevcut emeklilerin ve çalışanların hakları... Emekli çalışan kaç aylık alabilir? Mevcut emekliler ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar emekli olduktan sonra çalışarak çift maaş alabiliyor. Emekli olduktan sonra özel sektörde bir iş yerinde Sosyal Güvenlik Destek Primi ile çalışanların emekli maaşları kesilmiyor, hem iş yerinden hem SGK'dan ödeme alma imkanları oluyor. Burada sadece bir istisna bulunuyor. Emekli aylığı bağlandıktan sonra eğer memur olunursa bu maaş kesiliyor, memuriyet bitince tekrar güncellenerek bağlanıyor.

Emekli aylığı bağlananlar, çalışmaya devam ederek çift maaş alabiliyor. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı- Arşiv'e aittir.) Emeklilerin eşten maaş alması için hangi şartların sağlanması gerekiyor? Eşi vefat eden kişi, erkek ya da kadın olduğuna bakılmaksızın ölüm aylığı alıyor. Kendisi çalışıyorsa ya da emekli olmuşsa bu ödeme kesilmiyor. Sadece ölüm aylığı oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşüyor. Ölüm aylığı için tek şart, vefat eden kişinin yeterli sigorta priminin bulunması. Burada en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK'lılar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor. Kimlere 3 aylık imkanı var? Eşinden ölüm aylığı alan birisi eğer emekli olursa her iki aylığı da alabiliyor. Bu kişi aynı zamanda bir iş yerinde çalışırsa hem eşinden ölüm aylığı, hem kendi emekli maaşını, hem de iş yerindeki ücretini alabiliyor.