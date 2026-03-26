Ülkemizde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı 17 milyona yaklaşmış durumda. Emekli aylığı bağlananlara, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alacakları bu maaşın yanı sıra pek çok ek gelirin yolu da açılıyor. Ayrıca aylık sayısını ikiye, hatta üçe çıkarma imkanı da bulunuyor. İşte mevcut emeklilerin ve çalışanların hakları...
Emekli çalışan kaç aylık alabilir?
Mevcut emekliler ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar emekli olduktan sonra çalışarak çift maaş alabiliyor. Emekli olduktan sonra özel sektörde bir iş yerinde Sosyal Güvenlik Destek Primi ile çalışanların emekli maaşları kesilmiyor, hem iş yerinden hem SGK'dan ödeme alma imkanları oluyor. Burada sadece bir istisna bulunuyor. Emekli aylığı bağlandıktan sonra eğer memur olunursa bu maaş kesiliyor, memuriyet bitince tekrar güncellenerek bağlanıyor.
Emeklilerin eşten maaş alması için hangi şartların sağlanması gerekiyor?
Eşi vefat eden kişi, erkek ya da kadın olduğuna bakılmaksızın ölüm aylığı alıyor. Kendisi çalışıyorsa ya da emekli olmuşsa bu ödeme kesilmiyor. Sadece ölüm aylığı oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşüyor. Ölüm aylığı için tek şart, vefat eden kişinin yeterli sigorta priminin bulunması.
Burada en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK'lılar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.
Kimlere 3 aylık imkanı var?
Eşinden ölüm aylığı alan birisi eğer emekli olursa her iki aylığı da alabiliyor. Bu kişi aynı zamanda bir iş yerinde çalışırsa hem eşinden ölüm aylığı, hem kendi emekli maaşını, hem de iş yerindeki ücretini alabiliyor.
Ne kadar ödeme alınabiliyor?
Mevcut taban aylık düzenlemesi kapsamında emekliye 20 bin liradan, yüzde 75 ölüm aylığı bağlanana 15 bin liradan, yüzde 50 ölüm aylığı alana da 10 bin liradan az ödeme yapılamıyor. Asgari ücret de en az net 28 bin 75 lira. Buna göre çalışan ve eşinden aylık alan (yüzde 50 aylık oranı) bir emeklinin toplam 3 aylık kapsamında en az 58 bin 75 lira gelir elde etme imkanı bulunuyor.
Kız çocukları nasıl çift aylık alıyor?
Kız çocuk eğer çalışmıyorsa, vefat eden anne-babasından aylık alıyor. Kız çocuk çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor. Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışıyorsa devam ediyor. Ancak kız çocuk memur olursa kesiliyor. Emekli aylığı bağlananlar, çalışmaya devam ederek çift maaş alabiliyor, hatta eşi vefat etmişse ölüm aylığı imkanı da bulunuyor. Ayrıca ek gelirlerin de yolu açılıyor...
TEK İKRAMİYE ÇİFT PROMOSYON
İkramiye ve promosyon hakları neler?
Emekliler ve ölüm aylığı alanlar yılda iki kez bayram ikramiyesi, maaşının yatırıldığı bankadan da promosyon alabiliyor. Emeklilere dosya başına belirlenen ikramiye ödenirken, ölüm aylığı bağlananlara verilecek tutar ise aylık oranları üzerinden hesaplanıyor. Ancak iki aylık alanlara iki ikramiye ödenmiyor. En yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Promosyonun sayısı ise maaşların farklı bankalara yatırılması tercih edilirse ikiye çıkarılabiliyor. İki maaşın da aynı bankadan alınması halinde ise tek promosyon veriliyor. Bu durumda promosyonun tutarı maaşların toplamına göre hesaplanıyor. Ayrı bankayı tercih etmek daha yüksek promosyon almanın yolunu açıyor.